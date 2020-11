Slovenec izoblikoval največji lego komplet v zgodovini, sestavljen iz kar 9036 delov

Nekoč največji amfiteater na svetu, rimski Kolosej, je zdaj postal največji tudi v svetu lego kock. S kar 9036 sestavnimi deli se je maketa Koloseja kot največji lego komplet zapisala v zgodovino, z njo pa tudi njen avtor, Slovenec Rok Žgalin Kobe. Po več kot pol leta oblikovanja svoj sedem kilogramov končni izdelek s ponosom pokaže. "V samem načrtovalskem procesu se je izkazalo, da postaja produkt večji in večji. In vmes se je izkazalo, da bi lahko dosegli največje število kock. Nisem začel s tem ciljem, moj cilj pri dizajniranju je, da ga naredim kar se da verodostojnega v primerjavi z originalom," pove.

In čeprav je na maketi upošteval prav vsako podrobnost pravega Koloseja, vključil je celo oljke, ki stojijo pred njim, je tribune naredil bolj strme, kot so v resnici. "Načrtoval sem ga višjega, kot je v resnici, da bi izpadel bolj monumentalen. S tem sem tudi dosegel, da se lahko prikaže vse tri sloge na fasadi - v spodnjem delu vidimo dorskega, potem jonskega z volutami in na vrhu korintskega," opisuje.

Ker je prepričan, da je obstoječih 3700 različnih lego kock več kot dovolj za zgodovinski Kolosej, ki ga bodo od prihodnjega petka prodajali za 499 evrov, ni ustvaril niti ene nove podobe kocke. "So pa bile uporabljene obstoječe v nove namene. Na primer stebri so narejeni iz sveč za figurice, medtem ko so volute na stebrih narejene iz kotalk," podrobnosti ustvarjanja razkriva Rok.