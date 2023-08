Slovenec, ki je navdušil MrBeasta, se je leta izogibal vračilu štipendije Morsu

Eden od 10 tujcev na West Pointu

Pešelj je med leti 1999 in 2003 obiskoval elitno vojaško akademijo West Point v ZDA. "Prijavilo se je 60 vrstnikov iz Slovenije. Nato se je začelo s testi angleškega jezika, fizičnimi in psihološkimi testi, vse skupaj je trajalo približno eno leto. V Sloveniji so pristojni izbrali šest najboljših kandidatov, med njimi tudi mene. Gradivo nas šestih so predali Pentagonu, kjer zbirajo prošnje iz vsega sveta in nato izberejo deseterico tujcev. Med njimi sem bil tudi jaz. V tistem času sem bil študent Visoke policijske šole v Ljubljani, tako da lahko rečem, da me je uniforma privlačila že prej," je v intervjuju za Gorenjski glas iz leta 2003 povedal takrat sveži diplomant Pešelj.

V pogovoru je razkril tudi, kako je potekalo samo šolanje in s kakšnimi preizkušnjami se je moral spopadati med začetnim vojaškim urjenjem. "Veliko smo streljali, utrjevali individualno in skupinsko gibanje. Tudi preizkušali so nas. Morali smo v plinsko celico in preživeti, spuščali smo se po vrveh in podobno," je opisal v omenjenem intervjuju.