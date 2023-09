Slovenec letno zavrže 72 kilogramov hrane

Akcijski načrt vključuje 57 konkretnih ukrepov za preprečevanje nastajanja izgub hrane, presežkov hrane in odpadne hrane pri proizvodnji, distribuciji, strežbi hrane, prodaji ter potrošnji, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Z zmanjšanjem količin izgubljene in odpadne hrane se borimo proti revščini, lakoti in podnebnim spremembah, poudarjajo pri ZN.

V okviru Agende za trajnostni razvoj so ZN kot enega od ciljev do leta 2030 zastavili prepolovitev količine odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšanje izgube hrane vzdolž celotne dobavne verige. Temu cilju so se zavezale tudi države EU.

Ministrstvo napoveduje, da bo do leta 2030 na podlagi akcijskega načrta potekalo več različnih aktivnosti z namenom zmanjšati izgube hrane in odpadno hrano v Sloveniji.

"Ključni cilj akcijskega načrta je spremeniti način razmišljanja v družbi, kar pomeni dvigniti raven spoštovanja in odnosa do hrane ter naravnih virov, potrebnih za njeno proizvodnjo," so zapisali na ministrstvu. Ko namreč hrano izgubimo ali zavržemo, gredo v nič tudi vsi viri, ki smo jih uporabili za njeno proizvodnjo, voda, zemljišče, energija, delovna sila in kapital.

PriHrani: aplikacija, ki 'poskrbi' za izdelke pred rokom uporabe

K zmanjšanju količin zavržene hrane bi v Sloveniji lahko pomagal tudi nov projekt PriHrani. Gre za aplikacijo, ki omogoča, da presežna hrana, ki se ji izteka rok, pride neposredno do uporabnikov po znižani ceni, namesto da konča v smeteh. "Cilj projekta je ustvariti trajnostno in odgovorno družbo, kjer nobena hrana ne konča v smeteh," so podčrtali razvijalci aplikacije.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je v aplikacijo trenutno vključenih 200 prvih uporabnikov ter pet ponudnikov hrane. Do konca leta želijo pridobiti čim več ponudnikov in uporabnikov, v prihodnosti pa si želijo vključiti tudi javne zavode in humanitarne organizacije z donirano hrano ter na ta način pomagati k zmanjševanju stroškov za odvoz odpadne hrane ter k reševanju problema distribucije donirane hrane.

Po podatkih statističnega urada je lani v Sloveniji po količini zavržene hrane gospodinjstvom sledilo gostinstvo in strežba hrane s 55.839 tonami odpadne hrane. Kmetijsko ministrstvo in Gostinska turistična zbornica Slovenije bosta zato ob današnjem dnevu ozaveščanja o odpadni hrani in izgubah hrane ozaveščalo potrošnike, da lahko hrano, ki v gostilnah in restavracijah ostane na krožnikih, odnesejo domov, primerno shranijo ter zaužijejo na primer za naslednji obrok.