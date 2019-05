Prepričan o kraji identitete: 'Nikoli nisem bil direktor nemškega podjetja'

Kot opisuje, je neko sredo odšel na bankomat in ugotovil, da manjka konkretna količina sredstev oziroma točno 3674 evrov. Sledilo je še večje presenečenje, ko so mu na banki povedali, da denarja niso ukradli tatovi, ampak ga je, ker naj bi imel v Nemčiji neporavnane davčne obveznosti, zasegla kar slovenska finančna uprava.

Sprva prepričan, da gre za nesporazum

Kot pripoveduje, je na tej točki začel raziskovati zgodbo: "Definitivno to nisem jaz, nikoli nisem bil direktor nobenega nemškega podjetja, nikoli nisem bil v Berlinu, kjer je podjetje registrirano."

Čeprav je bil sprva prepričan, da gre za nesporazum, je kmalu ugotovil, da je v dokumentih nemškega trgovinskega registra res zaveden kot direktor podjetja.

Prepričan, da so mu ukradli identiteto

Štupici so sicer že leta 2013 ukradli denarnico, kar je tudi prijavil, dokumente preklical in naredil nove. A to nepridiprava, ki mi je ukradel identiteto, ni ustavilo, je prepričan. Kot opisuje: "Definitivno je velik občutek nelagodja, predvsem pa nemoči. Detektiv mi je rekel, da imam srečo, da sem imel na računu toliko sredstev, saj če jih ne bi imel, bi imel blokirane vse račune".Njegova odvetnica Špela Pavšič pa se sprašuje, "kakšno preverjanje istovetnosti je opravljeno, če uspe nekdo na podlagi ukradene osebne izkaznice vpisati firmo oziroma vpisati osebo kot direktorja neke družbe." Štupica je sicer podal pritožbo na Furs in lahko se zgodi, da bo denar dobil nazaj.