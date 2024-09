Slovenec v Bejrutu: Ostajam. Kam naj grem?

"Ne vem, kaj se bo zgodilo jutri. To je bil eden najhujših napadov," pravi Miha Vipotnik, ki živi in dela med Libanonom in Slovenijo. Z njim smo govorili po silovitem napadu na bejrutsko sosesko Dahija, s katerim je Izrael ciljal vodjo Hezbolaha. Ljudje so depresivni, pod stresom, razmišljajo, da bi zbežali, pravi. Številni so že šli, sam ostaja.