Slovenec z najboljšo rakijo v Srbiji

Kako so se v odročni vasi na jugovzhodu Srbije znašli hrvaški kipar, lokalni upokojenec, miss Srbije, romski obiralci vrtnic in 120 umetnikov z vsega sveta? Po zaslugi slovenskega poslovneža Gorazda Čuka, ki ima v Tamnjanici ekološko plantažo sivke in vrtnic, nasade orehov, sliv in trto. Prav posebno zanimanje pa zbuja s svojo destilarno, kjer prideluje najboljšo slivovko v Srbiji.