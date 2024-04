Eurojackpot: 60 milijonov evrov gre v Slovenijo

Jackpot 5+2 je bil izžreban v dveh državah, Sloveniji in Nemčiji. Dobitna kombinacija številk je: 2, 3, 6, 15, 35, z dodatnima številkama 1 in 3.

"Nekomu v Sloveniji so se uresničile sanje. Na loterija.si je bil vplačan jackpot v višini 60 milijonov evrov," so zapisali na spletni strani Loteriji Slovenije.

Gre za največji dobitek na Eurojackpotu, ki je bil kadarkoli vplačan v Sloveniji. Rekord je bil do zdaj v rokah srečneža iz Žalca, ki je leta 2014 vplačal Eurojackpot v vrednosti 28,2 milijona evrov. Potem, ko so odbili davek, je dobitniku ostalo 24 milijonov, štirje milijoni pa so oplemenitili proračun občine Žalec.