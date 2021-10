Slovenija med desetimi državami, ki jih je vredno obiskati leta 2022

Strokovna komisija Lonely Planeta, ki jo sestavljajo blogerji, novinarji in številni zaposleni, vsako leto razglasi deset držav, destinacij in mest, ki jih priporoča za obisk. Letošnji izbor se je usmeril predvsem na trajnostno potovalno izkušnjo. Slovenijo so opisali kot zeleno destinacijo, ki je trajnostno usmerjena in premore izredno naravno bogastvo, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije.

Omenjeni vodnik je izpostavil pestro kulinariko in kuharski vodnik Michelin, v katerem je od letos naprej sedem slovenskih restavracij. Vsaj eno Michelinovo zvezdico je sicer prejelo 53 restavracij na svetu.

Slovenija obiskovalcem ponuja tudi številne pohodniške in kolesarske poti: od krožne 290 kilometrov dolge pohodniške poti po Julijskih Alpah do gastronomske poti Green Gourmet Route, ki obiskovalce spodbuja, da s kolesom raziščejo slovenske destinacije in jih spoznavajo ob gastronomskih doživetjih.

"Umestitev Slovenije na peto mesto lestvice najboljših desetih destinacij, ki jih za nepozabna in trajnostna doživetja v prihodnjem letu priporoča eden najvidnejših medijev na področju potovanj, je za Slovenijo velika čast. Popotniški vodnik Lonely Planet Best in Travel 2022 se ponaša s potencialnim dosegom kar 100 milijonov bralcev po vsem svetu. Še posebej razveseljivo je, da je Lonely Planet pri pripravi aktualnega seznama priporočenih destinacij za leto 2022 posebno težo namenil prav trajnostim in aktivnim doživetjem ter gastronomiji," je ob razglasitvi povedala direktorica Slovenske turistične organizacije, mag. Maja Pak.

"S svojo ponudbo resnično nepozabnih doživetij, ki segajo od Alp do Jadrana, ostaja inovativna in v zadnjem letu je ponudila številne nove kulinarične in kolesarske poti, ki temeljijo na skupnosti in omogočajo obiskovalcem, da izkoristijo možnosti za bogata naravna in kulturna doživetja," je uspeh Slovenije komentiral predstavnik Lonely Planeta Tom Hall.