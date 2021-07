Slovenija: 30 let kapitalizma

Prihod LDS-a na oblast in politična stabilizacija sta pomenila začetek neokorporativističnega sistema, ki je temeljil na močni vpetosti države v gospodarstvo, na dokaj močni koaliciji menedžerjev in političnih elit, ki so stremele k reformam ter na izjemno močnih in organiziranih sindikatih. Socialni dialog, institucionaliziran v Ekonomsko-socialnem svetu, je postal temelj za sprejemanje ključnih javnih politik. Takšna konstelacija je preživela vse do krize 2008, ki jo številni jemljejo kot točko preloma.

Slovenija je bila dejansko dobro desetletje in pol, vse do vstopa v EU in krize 2008, razumljena kot zgodba o uspehu. S specifičnim gradualističnim prehodom iz socializma v kapitalizem v Sloveniji sta se država in gospodarstvo izognila "doktrini šoka" (Klein), kar je bilo možno zaradi drugačne zgodovine, drugačnega socializma v Jugoslaviji v primerjavi z vzhodnim blokom ter zaradi specifičnega položaja Slovenije in slovenskega gospodarstva v Jugoslaviji. Slovenija je bila še v času Jugoslavije najbolj tržno orientirana država znotraj realsocialističnega bloka držav v Evropi, že pred razpadom SFRJ je imela tudi najvišji življenjski standard od vseh socialističnih evropskih držav.

Besedilo je pripravljeno v sklopu projekta Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Kriza 2008 in predvsem njeno reševanje – privatizacija, varčevanje ipd. – vsekakor predstavljajo pomemben mejnik. Toda čeprav je dejstvo, da je tranzicija v kapitalizem zaradi zelo specifičnih okoliščin bila veliko bolj mehka kot v drugih evropskih postsocialističnih državah, je treba biti zelo previden. Ne gre za to, da sta v devetdesetih letih obstajala dober kapitalizem in dobro delovanje države, po vstopu v EU in krizi 2008 pa so se pojavile neoliberalne deviacije. Vpeljevanje kapitalizma od samega začetka pomeni vpeljevanje razrednega izkoriščanja. Že v začetku devetdesetih let je namreč obstajala ideja o nujnosti oblikovanja domače kapitalske elite in koncentracije premoženja.

To je bil projekt tranzicijske "levice", ki je včasih sovpadal tudi z interesi desnice. Menedžerski prevzemi in odkupi so bili ravno temelj tega sistema, ki ga imamo sedaj – privatizacija in koncentracija lastništva v rokah peščice s pomočjo države in državnih bank. Po izbruhu krize leta 2008, ki se v Sloveniji pokaže leta 2009, menedžerji niso bili več zmožni odplačevati kreditov. Takrat projekt ustvarjanja lastne kapitalistične elite – "nacionalne buržoazije" (Poulantzas) – propade, od takrat pa zadeve kupujejo in privatizirajo večinoma tuji kapitalisti ali celo tuje države (Fraport).

Čeprav pogosto slišimo, da je dohodkovna neenakost v Sloveniji med najnižjimi v Evropi in v svetu, lahko najdemo dokaze za izjemno povečevanje dohodkovne neenakosti. Namreč v poročilu ZN iz leta 2019 lahko razberemo, da so se zgodile zelo pomembne spremembe v Sloveniji od časa osamosvojitve in vpeljave kapitalizma. Zgornji 1 % z najvišjimi prihodki je leta 2017 prejel skoraj 128 % več kot leta 1980, spodnjih 40 % pa 7 % manj. Še pomembneje pa je, da se je po krizi 2008 znova pojavil pomemben premik – zgornji 1 % je prejel 35 % več leta 2017 v primerjavi z letom 2007, spodnjih 40 % pa skoraj 6 % manj. Navkljub temu, Ginijev koeficient neenakosti dohodka ostaja v Sloveniji nizek – okrog 24. Toda pomembno je opozoriti na precej večjo premoženjsko neenakost, ki obstaja v Sloveniji. Bine Kordež je izračunal, da Ginijev koeficient neenakosti za premoženje v Sloveniji znaša približno 38.