Slovenija aprila z največjim padcem cen v EU

Letna stopnja inflacije v evrskem območju je bila aprila tako za 0,4 odstotne točke nižja kot marca, v celotni EU pa se je letna rast cen glede na marec upočasnila za 0,5 odstotne točke.

Pred letom dni sta bili letni stopnji inflacije pri 1,7 oz. 1,9 odstotka.

Največji padec cen življenjskih potrebščin na letni ravni so aprila zabeležile Slovenija (–1,3 odstotka), Ciper (–1,2 odstotka) ter Estonija in Grčija (obe –0,9 odstotka). Še najbolj izrazito rast cen pa so beležile Češka (3,3 odstotka), Poljska (2,9 odstotka) in Madžarska (2,5 odstotka).