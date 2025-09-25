Slovenija avgusta dosegla rekordno število obiskov in prenočitev

Domačih turistov so statistiki v avgustu našteli 175.922 oz. 5,8 odstotka manj kot avgusta lani. Skupaj so ustvarili 605.678 prenočitev, kar je 4,4 odstotka manj kot pred letom dni.

Slovenci so avgusta enako kot pred enim letom največkrat prenočili v občinah Piran, Izola in Ankaran, kjer je bila ustvarjena več kot četrtina vseh domačih prenočitev. Povprečna doba bivanja domačih gostov je znašala 3,4 prenočitve.

Tujih gostov je Slovenijo avgusta obiskalo nekaj več kot en milijon, kar je 4,1 odstotka več kot avgusta lani. Število njihovih prenočitev se je povečalo za štiri odstotke na nekaj več kot 2,7 milijona. Najpogosteje so obiskali občine Ljubljana, Piran in Bled, v povprečju pa prenočili 2,6-krat.