Slovenija bi za pomoč Gazi v Jordanijo napotila helikopter SV

A še preden bi lahko slovenski helikopter poletel, mora biti med Jordanijo in Gazo vzpostavljen helikopterski humanitarni zračni most, so sporočili z ministrstva za obrambo. Zračni most bi lahko odprli ob vzpostavitvi premirja in ob dogovoru z Izraelom.

Vlada je obrambnemu ministrstvu naložila, da mora preučiti možnosti za napotitev helikopterja Slovenske vojske v Jordanijo. Namen takšne napotitve bi bil prevoz humanitarne pomoči v Gazo. Humanitarne razmere so tam izjemno slabe, primanjkuje vode, hrane, elektrike in goriva. Ob tem se širijo tudi bolezni, zdravstvene in bolnišnične zmogljivosti pa so omejene. Civilno prebivalstvo je zato še toliko bolj ogroženo, zlasti ženske, otroci in druge ranljive skupine.

Vlada je palestinskemu prebivalstvu v Gazi prek Jordanije namenila tretji sklop materialne pomoči v obliki hrane in sanitetnih pripomočkov. Ocenjena vrednost pomoči znaša 532.538 evrov, zagotavljata pa jo ministrstvi za obrambo (492.538 evrov) ter za zunanje in evropske zadeve (40 tisoč evrov).

Materialna pomoč bo zagotovljena iz materialnih zalog, s katerimi razpolagata ministrstvo za obrambo in slovenska vojska. Obsegala bo do 13.340 kompletov suhih dnevnih obrokov v vrednosti do 470.400 evrov in do 56.160 kosov sadno-žitnih ploščic v vrednosti do 22.138 evrov.

Materialna pomoč bo v okviru strateškega partnerstva zunanjega ministrstva s Slovensko Karitas zagotovljena tudi v obliki hrane - mleko v prahu in drugi prehranski izdelki - ter sanitetnih pripomočkov (40.000 evrov). Skupna vrednost materialne pomoči bo tako znašala do 532.538 evrov.

Skupna vrednosti materialne pomoči, ki jo je RS namenila palestinskemu prebivalstvu skupaj s prevozom, je 2.144.668 evrov. Pošiljko bo v Amannu poneslo letalo C17, tam pa jo bo nato prevzela jordanska humanitarna organizacija, ki jo je predlagalo jordansko ministrstvo za zunanje zadeve. Prevoz pomoči bodo predvidoma izvedli v prvi polovici novembra letos, pošiljko pa bodo do cilja pospremili slovenski predstavniki.

"Republika Slovenija se zaveda nujnosti humanitarne pomoči palestinskemu civilnemu prebivalstvu, prizadetemu zaradi vojne v Gazi. To sta ob njunem dvostrankarskem srečanju ob robu 60. munchenske varnostne konference izpostavila tudi premier Robert Golob in jordanski kralj Abdulah II.," so sporočili po seji vlade. Dodali so, da je Slovenija kot odgovorna nestalna članica Varnostnega sveta OZN zavezana nuditi pomoč civilnemu prebivalstvu, ki trpi ob vojaških spopadih.

Od začetka vojne v Gazi civilnemu prebivalstvu materialno pomoč v obliki hrane in opreme za začasno namestitev namenila že dvakrat - 22. februarja in 14. marca letos.