Slovenija bi bila lahko polnopravna članica Cerna v drugi polovici 2025

Prav tako so ugotovili, da je država dolgoročno zavezana temeljnim raziskavam, pri čemer je Gašparič izpostavil zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki določa višanje sredstev za raziskave in razvoj. Strokovna skupina je obenem ocenila, da je Slovenija dolgoročno zavezana tudi eksperimentalni fiziki osnovnih delcev, da obstaja obojestranska korist sodelovanja med Cernom in Slovenijo ter da ima tudi slovensko gospodarstvo potencial za sodelovanje s Cernom.

S tem, ko je svet Cerna izdal pozitivno oceno pripravljenosti Slovenije, je direktorica Cerna Fabiolla Gianotti dobila mandat za dogovor s Slovenijo o nadaljnjih korakih. Ko bo ta dogovor sklenjen, ga bo eden od naslednjih dveh svetov Cerna potrdil, kar bi se najpozneje lahko zgodilo marca prihodnje leto.

Po tem bodo lahko v Sloveniji stekli nacionalni postopki. Vstop v Cern bo treba z zakonom ratificirati v DZ, po ratifikaciji pa se bo listino deponiralo pri Unescu. 30 dni kasneje bo Slovenija avtomatsko postala polnopravna članica Cerna.

Na slovesnost ob vstopu v Cern in dvig zastave po besedah Gašpariča računajo v drugi polovici prihodnjega leta. Slovenija bo za članstvo v Cernu letno odštela 3,5 milijona švicarskih frankov (3,7 milijona evrov). Ob vstopu v članstvo bo treba plačati tudi enkratni prispevek za solastništvo tamkajšnje infrastrukture v višini 4,4 milijona švicarskih frankov (4,7 milijona evrov).

Slovenija je do zdaj kot pridružena članica v Cernu plačevala 70 odstotkov polnopravne članarine, tako da po Gašparičevih besedah s finančnega vidika ne bo velike razlike za državo. Slovenija s Cernom sodeluje že 50 let, trenutno je več kot 40 slovenskih raziskovalcev aktivno vključenih v sodelovanje s to organizacijo, dva pa sta tam tudi redno zaposlena. S Cernom prav tako že sodeluje 20 slovenskih podjetij.

S polnopravnim članstvom pa se odpira še več priložnosti za sodelovanje. "To pomeni, da bomo ena izmed 25 držav in da bo to naš laboratorij, da bo to naša infrastruktura, da bomo polnopravno sodelovali v vseh telesih, da bomo mi odločali o tem, kakšen bo prihodnji razvoj," je poudaril državni sekretar.

Cern je začel delovati leta 1954, trenutno združuje 17.000 raziskovalcev iz več kot 100 držav. Slovenija je leta 2016 podpisala sporazum o pridruženem članstvu v Cernu. Vstop v polnopravno članstvo je bil načrtovan že za letošnji julij, a se je zamaknil v leto 2025, med drugim tudi zaradi notranjih postopkov Cerna.