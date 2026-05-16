Slovenija bi lahko imela vlado čez manj kot teden dni

Dvotedenski drugi krog se izteče v torek. Do tedaj morajo poslanske skupine ali najmanj deset poslancev predlagati kandidata za mandatarja. Če bo predlog vložen, mora državni zbor volitve o kandidatih v drugem krogu opraviti najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka.

Zoran Stevanović je danes že potrdil, da bi sejo, na kateri bi glasovali o mandatarju, najverjetneje lahko sklical že prvi možni dan, torej 22. maja. Kot kaže, ima Janez Janša sicer trdno zagotovljenih 48 glasov poslancev, s čimer bi nova vlada lahko prisegla v začetku junija.

Če nihče od kandidatov ne bi bil izvoljen, pa bi sicer lahko potekal še skrajšan tretji krog, ko se za izvolitev potrebuje le še relativna, ne pa več absolutna večina poslancev. A Janša je že zatrdil, da SDS v tem tako imenovanem dodatku ne bo sestavljala vlade.