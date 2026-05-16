Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenija bi lahko imela vlado čez manj kot teden dni

Ljubljana, 16. 05. 2026 19.14 pred 9 minutami 1 min branja 16

Avtor:
Rene Markič
Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.

Janezu Janši so glasove v parlamentu do zdaj zagotovile tri stranke, s čimer je SDS le še korak stran od sestave nove vlade. Kot zadnji bo v ponedeljek zasedal še vrh SDS. kdaj torej Slovenija dobi novo vlado? In kakšen je naprej postopek?

Dvotedenski drugi krog se izteče v torek. Do tedaj morajo poslanske skupine ali najmanj deset poslancev predlagati kandidata za mandatarja. Če bo predlog vložen, mora državni zbor volitve o kandidatih v drugem krogu opraviti najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka. 

Zoran Stevanović je danes že potrdil, da bi sejo, na kateri bi glasovali o mandatarju, najverjetneje lahko sklical že prvi možni dan, torej 22. maja. Kot kaže, ima Janez Janša sicer trdno zagotovljenih 48 glasov poslancev, s čimer bi nova vlada lahko prisegla v začetku junija. 

Če nihče od kandidatov ne bi bil izvoljen, pa bi sicer lahko potekal še skrajšan tretji krog, ko se za izvolitev potrebuje le še relativna, ne pa več absolutna večina poslancev. A Janša je že zatrdil, da SDS v tem tako imenovanem dodatku ne bo sestavljala vlade.

vlada janez janša mandatar

Uspelo mu je: s harmoniko je podrl rekord, ni je spustil iz rok

24ur.com Janša: SDS stopa v obdobje največje politične moči
24ur.com Slovenija za mesec dni na čelo Varnostnega sveta. Kako pomembna naloga nas čaka?
24ur.com Nova vlada že prihodnji teden?
24ur.com Logarjeva Platforma sodelovanja za zdaj ne odhaja na evropske volitve
24ur.com Kako blizu novi vladi smo?
24ur.com Ali ima Kolesarska zveza Slovenije sploh (še) predsednika?
24ur.com Kako bo potekalo zaslišanje Marte Kos?
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Holy50
16. 05. 2026 19.39
Glasov ima še preveč. 4. mandat je že veliko. Bi ga bilo dobro videti na čelu Evropske komisije.
Odgovori
+1
1 0
Houdre
16. 05. 2026 19.37
Vlada bo in to desna❤️🇸🇮❤️❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Odgovori
0 0
Bbcc12
16. 05. 2026 19.38
To bo slabo za večino ljudi. Žal.
Odgovori
0 0
a res1
16. 05. 2026 19.37
Niste še skapirali, d so vsi isti? Ajde janez, zrihtaj bencin za 1€ kot je bil me covidom, že v torek. Bo šlo. Np...
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
16. 05. 2026 19.36
To super končno desna vlada in pomlad....
Odgovori
+1
3 2
myomy
16. 05. 2026 19.35
Od desne vlade pričakujem, da reši problem priseljencev, kot nam neuspešno obljublja že desetletja. Začne lahko pri šefu Resni.ce.
Odgovori
+0
1 1
nemski_ovcar
16. 05. 2026 19.35
A kako je vstala UK in koliko ljudi je bilo danes v Londonu pa nič??? Končno se EU prebuja...končno...
Odgovori
+3
3 0
Minifa
16. 05. 2026 19.35
Ko9nčno bomo imeli sposobnega, uglednega svetovnega in Evropskega politika, ki bo Slovenijo popeljal iz BREZNA Komunistične nočne more )) Naj uspešnejši 2 x vodja Evrope morda še tretjič..
Odgovori
+3
4 1
Bbcc12
16. 05. 2026 19.37
Še sama si ne verjameš kaj pišeš. Komunist Janša je bil bo ostal komunist.
Odgovori
+0
1 1
dron
16. 05. 2026 19.37
Ti ze veš koliko je sposoben, saj si v kevdru dežurna ko pride sef na sprostitev😉
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
16. 05. 2026 19.34
Pa naj poskusiji zakaj pa ne
Odgovori
+3
3 0
Bbcc12
16. 05. 2026 19.37
4. Že. 3. Je bilo več kot dovolj.
Odgovori
0 0
frenk7O7
16. 05. 2026 19.34
Zapomnite si to Janša nima možnosti,da sestavi vlado.
Odgovori
-1
1 2
simon32
16. 05. 2026 19.33
Ne rabimo take vlade. Obtožence, jug in prodane duše!!!!
Odgovori
-2
1 3
antirepresija
16. 05. 2026 19.36
Saj ne da se ne bi cisto strinjal. Ampak na drugi strani pa imamo Zokija, gospoda 10% ,skoprumpiranega do konca in tudi z juga. Sodisca in tozilci podkupljeni, vse urejeno. Krade kot sraka. Gibanje svoboda je dejansko pozitivna slovenija 2.0 ,saj so goloba zamenjali z njim takrat in golobcek je tudi takrat dejal, da je Zoki pac kraljica zdaj! Torej imamo dva tabora korupcije, vsak po svoje krade. Ne razumem pac tega zapisa, zakaj bi naj bila potem ena vlada boljsa od druge, ker ocitno imamo opravka z mafijo levo ali desno?
Odgovori
0 0
JOKS klub
16. 05. 2026 19.32
Tudi če ne....
Odgovori
-1
0 1
hales
16. 05. 2026 19.32
Ciljni sprint torej.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
zadovoljna
Portal
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
vizita
Portal
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
cekin
Portal
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
moskisvet
Portal
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
dominvrt
Portal
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
voyo
Portal
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713