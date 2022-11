Slovenija bi lahko med prvimi evropskimi državami odpravila raka materničnega vratu

Po navedbah Onkološkega inštituta Ljubljana je Slovenija že izpolnila dva od treh ciljev WHO za odpravo raka materničnega vratu, to je več kot 70-odstotna udeležba žensk v presejalnem programu za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih obolenj Zora in ustrezno zdravljenih več kot 90 odstotkov predrakavih sprememb materničnega vratu. Tretji cilj, 90-odstotna precepljenost deklic proti HPV, pa še ni dosežen.

Po preliminarnih podatkih iz elektronskega registra cepljenih oseb (eRCO) je do 14. novembra letos prvi odmerek cepiva proti HPV prejelo 54,7 odstotkov deklic in 31 odstotkov dečkov, rojenih leta 2010. Gre za otroke, ki so v prejšnjem šolskem letu večinoma obiskovali šesti razred osnovne šole, ko je cepljenje proti HPV zanje brezplačno. Drugi odmerek cepiva proti HPV pa je do navedenega datuma prejelo 41,8 odstotkov deklic in 21,7 odstotkov dečkov, rojenih leta 2010.

Podatki po navedbah Šinkovec Zorko kažejo, da so pandemija covida-19 in z njo povezane izolacije, karantene, šolanje na daljavo in spremenjeno delovanje zdravstvenega sistema vplivali na zamik izvajanja cepljenja proti HPV v lanskem šolskem letu. Mladostniki, ki so upravičeni do brezplačnega cepljenja in še niso prejeli drugega odmerka cepiva oz. sploh še niso bili cepljeni, bodo tako predvidoma cepljeni v letošnjem šolskem letu.

Ob današnjem 12. Zorinem dnevu se je zbralo več kot 600 ginekologov, medicinskih sester, presejalcev, citopatologov, patologov in drugih strokovnjakov, ki skrbijo za visoko udeležbo žensk v programu Zora in kakovost obravnave na vsakem koraku. Triletna pregledanost žensk v programu znaša več kot 70 odstotkov, prav zaradi velike udeležbe in visoke kakovosti storitev pa vsako leto v Sloveniji pravočasno odkrijejo in zdravijo 1600 predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje, ki bi nezdravljene lahko napredovale v raka materničnega vratu.

Po besedah vodje državnega programa Zora zdravnice Urške Ivanuš so v zadnjem času zaznali nekoliko manjšo udeležbo na presejalnih programih v starostni skupini med 30 in 39 let, kar je zaskrbljujoče, saj v tej starosti žensk običajno odkrijejo več kot tretjino vseh predrakavih sprememb visoke stopnje v Sloveniji.