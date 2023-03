Smo na pragu nove finančne krize?

Tri milijarde kupnine in devet milijard evrov jamstva za morebitne izgube je za prevzem propadajoče Credit Suisse pripravila banka UBS. S tem je v prvi vrsti pomirila varčevalce in komitente, ki so v teh dneh trepetali za svojimi prihranki. Tobias Straumann z univerze v Zürichu meni, da so stranke in vlagatelji s prevzemom bolj ali manj zaščiteni, je pa to težka situacija za delničarje Credit Suisse banke.

Na eni strani se soočajo z gromozanskimi izgubami vlagateljev, na drugi pa, kot so danes sporočili z banke Credit Suisse, bonusi za zaposlene. Te bodo kljub krizi vseeno izplačali tudi vodstvu, soodgovornemu za potop doslej druge največje banke v državi.