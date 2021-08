Slovenija bi kmalu lahko dobila še četrto javno univerzo

Jugovzhodna Slovenija bo morda že kmalu dobila svoje univerzitetno središče. Po univerzah v Ljubljani, Mariboru in Kopru se znanstveno, raziskovalno in izobraževalno središče, ki bo ponujalo študij na dveh fakultetah in eni visoki šoli, obeta še Novemu mestu. Univerza bo imela ob ustanovitvi akreditirane bolonjske študijske programe prve, druge in tretje stopnje – in sicer štiri visokošolske, dva univerzitetna, štiri magistrske in dva doktorska programa.

icon-expand V Novem mestu naj bi ustanovili že četrto slovensko javno univerzo. (Slika je simbolična) FOTO: iStock

Vlada RS bo jutri razpravljala o nameri ustanovitve javnega visokošolskega zavoda, univerze s sedežem v Novem mestu. Kot piše v obrazložitvi gradiva, je ideja o oblikovanju javne univerze v Jugovzhodni Sloveniji s sedežem v Novem mestu, ki bo dopolnila in zaokrožila obstoječo mrežo slovenskih javnih univerz, bila prvič jasno izražena že leta 1994 in izhaja iz več virov: iz civilne družbe, iz lokalne skupnosti in regije, izrazito skladna pa je tudi z nacionalnimi in evropskimi strateškimi usmeritvami.

Univerzo s sedežem v Novem mestu bodo kot njene članice sestavljale Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, pri čemer sta oba omenjena zasebna visokošolska zavoda že podpisala pismi o nameri, v katerih izražata soglasje s članstvom. Strinjanje so izrazili tudi vsi trije ustanovitelji omenjenih visokošolskih zavodov – Mestna občina Novo mesto (za FINI in Grm), javni zavod Šolski center Novo mesto (za FINI) in javni zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (za Grm). Edini ustanovitelj nove javne univerze bo Republika Slovenija.

"Na področju civilne družbe se društvo Dolenjska akademska pobuda s svojim delovanjem že od svoje ustanovitve dalje leta 1995 zavzema za 'delovanje in razvoj Univerze Novo mesto ter znanstvene, raziskovalne in izobraževalne dejavnosti v regiji. Snovanje 'univerzitetnega središča' v regiji izrecno podpira tudi Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine kot predstavnica najuglednejših in najuspešnejših podjetij v regiji," pišejo na generalnem sekretariatu Vlade RS.

Ob ustanovitvi bo imela univerza na tej podlagi torej tri članice: - Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, ki izvaja študijske programe na Klasius področjih družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, naravoslovje, matematika in statistika ter informacijske in komunikacijske tehnologije; - Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto (FINI), ki izvaja študijske programe na Klasius področju tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; - Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki izvaja študijske programe na Klasius področju kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo. Ob ustanovitvi bo akreditiranih skupno 12 bolonjskih študijskih programov prve, druge in tretje stopnje – štirje visokošolski strokovni, dva univerzitetna, štirje magistrski in dva doktorska študijska programa. Kje bo imela sedež? Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu deluje v lastnih prostorih, medtem ko Fakulteta za industrijski inženiring in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto svoje prostore najemata. Kratkoročno omenjene prostorske zmogljivosti s pripadajočo opremo zadostujejo za izvajanje vseh že akreditiranih študijskih programov prihodnje univerze, za njeno vzpostavitev in začetek delovanja. "Srednjeročno in dolgoročno pa bo treba delovanje četrte javne univerze infrastrukturno umestiti v okvir že načrtovanega Univerzitetnega kampusa v Drgančevju na vzhodnem robu Novega mesta. Projekt je že načrtovan in ima polno podporo v okviru Mestne občine Novo mesto, smiselno pa se bo povezoval s prav tako načrtovanim Znanstveno-tehnološkim parkom Novo mesto," je prebrati. V Novem mestu sicer že obstaja zasebna Univerza v Novem mestu, a je novomeška občina vseeno ostala zavezana oblikovanju javne.

icon-expand V regiji obstaja močan potencial, ki v celoti omogoča razvoj nove javne univerze, pravijo na sekretariatu. FOTO: Shutterstock