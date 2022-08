Slovenija bo dobila 1400 odmerkov cepiva proti opičjim kozam

Vlada je ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana pooblastila za podpis pogodbe med Slovenijo in Evropsko komisijo ter Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje naložila, da v sodelovanju z Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke ter Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvrši vse potrebno za prevzem in uporabo cepiva v Sloveniji.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je junija 2022 priporočila cepljenje za ogrožene zdravstvene delavce, Evropska agencija za zdravila pa je junija 2022 izdala mnenje, da je cepivo Jynneos najprimernejše cepivo proti opičjim kozam. Donirana količina cepiva za Slovenijo temelji na načelu o številu prebivalcev države članice.

S širjenjem bolezni pa se ne sooča le naš kontinent, temveč porast okužb beležijo tudi v ZDA. Ameriški predsednik Joe Biden je tako že imenoval strokovno ekipo, ki mu bo pomagala v boju proti epidemiji opičjih koz. Kalifornija in Illinois sta se medtem pridružila New Yorku z razglasitvijo izrednih razmer, kar omogoča lažje črpanje zveznih in drugih sredstev za boj proti bolezni. V ZDA so doslej potrdili okrog 5800 okužb, od tega 1400 v New Yorku, več kot 800 v Kaliforniji in več kot 500 v Illinoisu. V Kaliforniji so doslej cepili 25.000 oseb.