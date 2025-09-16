Slovenija bo dobila novo javno univerzo

Vlada je obiskala Dolenjsko in Belo krajino in ob tem sporočila novico – Jugovzhodna regija bo dobila javno univerzo. Vesel sem, da smo ravno danes simbolično v Novem mestu naredili naslednji korak za ustanovitev nove javne univerze s sedežem v Novem mestu. Dekanje, dekani in rektor so se dogovorili, da bodo sodelovali, zato smo lahko naredili ta korak, je dejal minister Igor Papič. Vlada je namreč potrdila besedilo vloge za akreditacijo. To pomeni uresničitev desetletnih želja te regije, saj se je prva pobuda za javno univerzo pojavila leta 1994.
Dolenjska je izredno močna gospodarska regija in zasluži si, da končno dobi eno skupno javno univerzo. Vlada se je zato odzvala na pobudo lokalne skupnosti, civilne družbe ter akademskega in gospodarskega okolja, je po seji vlade povedal minister Papič.
Združitev javnih in zasebnih visokošolskih zavodov
Nova javna univerza s sedežem v Novem mestu bo nastala z združitvijo obstoječih javnih in zasebnih visokošolskih zavodov, ki so že akreditirani in izvajajo izobraževalno ter raziskovalno dejavnost na svojih področjih. In sicer, zdaj zasebna Univerza v Novem mestu in njene štiri članice (Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Fakulteta za ekonomijo in informatiko), Fakulteta za industrijski inženiring (zdaj zasebni zavod), Fakulteta za informacijske študije (zdaj javni zavod), Fakulteta za organizacijske študije (zdaj javno-zasebni zavod), Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (zdaj javni zavod). Javni zavod Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto bo pridružena članica.
Ustanovitev javne univerze v nekaj mesecih
Za vložitev vloge pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in vse nadaljnje postopke v zvezi z obravnavo vloge je vlada pooblastila ministra dr. Papiča. Po končanih postopkih na NAKVIS in končni potrditvi na vladi bodo o odloku o ustanovitvi nove javne univerze s sedežem v Novem mestu glasovali še poslanci in poslanke v Državnem zboru. Četrta javna univerza (že obstoječe so Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem) bo predvidoma ustanovljena v nekaj mesecih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.