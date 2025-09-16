Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Slovenija bo dobila novo javno univerzo

Novo mesto, 16. 09. 2025 13.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
24

Ministrstvo bo vložilo vlogo za akreditacijo nove javne univerze s sedežem v Novem mestu. Vlada je namreč potrdila besedilo vloge za akreditacijo nove javne univerze s sedežem v Novem mestu. Četrta javna univerza bo predvidoma ustanovljena v nekaj mesecih. Nastala bo z združitvijo obstoječih javnih in zasebnih visokošolskih zavodov.

Vlada je obiskala Dolenjsko in Belo krajino in ob tem sporočila novico – Jugovzhodna regija bo dobila javno univerzo. Vesel sem, da smo ravno danes simbolično v Novem mestu naredili naslednji korak za ustanovitev nove javne univerze s sedežem v Novem mestu. Dekanje, dekani in rektor so se dogovorili, da bodo sodelovali, zato smo lahko naredili ta korak, je dejal minister Igor Papič. Vlada je namreč potrdila besedilo vloge za akreditacijo. To pomeni uresničitev desetletnih želja te regije, saj se je prva pobuda za javno univerzo pojavila leta 1994.

Dolenjska je izredno močna gospodarska regija in zasluži si, da končno dobi eno skupno javno univerzo. Vlada se je zato odzvala na pobudo lokalne skupnosti, civilne družbe ter akademskega in gospodarskega okolja, je po seji vlade povedal minister Papič.

Igor Papič
Igor Papič FOTO: Bobo

Združitev javnih in zasebnih visokošolskih zavodov

Nova javna univerza s sedežem v Novem mestu bo nastala z združitvijo obstoječih javnih in zasebnih visokošolskih zavodov, ki so že akreditirani in izvajajo izobraževalno ter raziskovalno dejavnost na svojih področjih. In sicer, zdaj zasebna Univerza v Novem mestu in njene štiri članice (Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Fakulteta za ekonomijo in informatiko), Fakulteta za industrijski inženiring (zdaj zasebni zavod), Fakulteta za informacijske študije (zdaj javni zavod), Fakulteta za organizacijske študije (zdaj javno-zasebni zavod), Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (zdaj javni zavod). Javni zavod Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto bo pridružena članica.

Ustanovitev javne univerze v nekaj mesecih

Za vložitev vloge pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in vse nadaljnje postopke v zvezi z obravnavo vloge je vlada pooblastila ministra dr. Papiča. Po končanih postopkih na NAKVIS in končni potrditvi na vladi bodo o odloku o ustanovitvi nove javne univerze s sedežem v Novem mestu glasovali še poslanci in poslanke v Državnem zboru. Četrta javna univerza (že obstoječe so Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem) bo predvidoma ustanovljena v nekaj mesecih.

univerza novo mesto
Naslednji članek

Svoboda zaradi 'resnih groženj vodstvu stranke' napoveduje pravne ukrepe

Naslednji članek

Pretepen in zaprt v Rusiji, a zagrešil ni nobenega zločina: Na nas so naščuvali pse

KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
March
16. 09. 2025 14.24
+1
Tujci bodo dobili univerzo, v Sloveniji bo samo stala...
ODGOVORI
1 0
mamma
16. 09. 2025 14.18
+1
osnovne in srednje sole nimajo uciteljev, vi pa se hecate z neko univerzo...a sploh veste kaj je to? na vasi z 20.000 ljudi...Slovenija je res state of mind...
ODGOVORI
2 1
Slovenska pomlad
16. 09. 2025 14.17
+1
Nori janšizem preko Rončevića to omogoča.
ODGOVORI
1 0
mamma
16. 09. 2025 14.17
hahahaha..hahahaha..hahahahahaha
ODGOVORI
0 0
ljubim svojo državo
16. 09. 2025 14.15
+3
spet bodo kradli
ODGOVORI
3 0
jank
16. 09. 2025 14.11
+0
Štiri univerze za cca 2 milijona duš na dobrimh 20.000 kvadratnih kilometrih? Začeli smo v vsako vas višješolski in/ali visokošolski zavod (z dvomljivo kakovostjo), nadaljujemo pa fakulteta v vsako mesto. Pa ima še privatno politično Jambrekovo univerzo, o kateri pa ni vredno zgubljati besed o kakovosti, samo poglejmo, kdo so tam predavatelji, menda celo Pahor.
ODGOVORI
3 3
Valkidžija
16. 09. 2025 14.28
+1
Pač naslednica Kumrovca.
ODGOVORI
1 0
Fery Zaka
16. 09. 2025 14.11
+1
Ne moreš verjeti!? Vas z 20 tisoč prebivalci bo dobila univerzo!? Zunaj so srečni če imajo vsaj eno osnovno šolo. Da se jim ni treba v mesto voziti.
ODGOVORI
4 3
Podlesničar
16. 09. 2025 14.18
+2
V najmočnejši gospodarski regiji bi blo res brezveze met univerzo... belokranjci uživajo v vožnji v Lj, najemnine v Lj so pa tudi đabe 😂
ODGOVORI
2 0
NiGenocid
16. 09. 2025 14.00
+3
Za koga? Slovenske univerze so itak ze sedaj med najslabsimi v EU! Uni Lj je na primer komaj na 784 mestu na svetu. Za primerjavo,tista v zakotnem Trstu pa na 509!
ODGOVORI
7 4
jank
16. 09. 2025 14.03
+1
Zakotnem Trstu?
ODGOVORI
4 3
Podlesničar
16. 09. 2025 14.06
+2
A si ti bil kdaj v Trstu? 🤡
ODGOVORI
4 2
FlatyEric
16. 09. 2025 13.58
+8
Super! Da bomo imeli še več zabitih ljudi z diplomami.
ODGOVORI
9 1
heroj2000
16. 09. 2025 13.58
+0
Pravilno, javno in zastonj.
ODGOVORI
4 4
Smuuki
16. 09. 2025 13.53
+14
In kje bo ves ta kader s podarjenimi diplomami brez znanja dobil primerno delo? Bo vse to nekoč javna uprava? To resnično potrebujemo? Strategija vsega šolstva bi morala sloneti na dejnskih potrebah gospodarstva. Zdaj je vsa strategija naravnana profeskemu lobiju. Izmišljajo si nove neuporabne, nepotrebne, nezaposljive programe samo da sebi podaljšujejo status profesorja in ugodnostim ki jim pripadajo. To je rdeč kader vajen pozicije moči, vajen visokih prejemkov in malo delovnega časa. Enkrat bo treba življenje s tem tudi izobraževanje prilagoditi življenju. Nehajmo se slepiti in bresti v močvirje. Ni potreb po določenih profilih se tem profesorjem ponudi prilagoditev ali odhod. Trenutna strategija izobraževanja je dolgoročno pogubna
ODGOVORI
14 0
Primula1
16. 09. 2025 13.44
+12
Kmalu bo več "fakultet" kot je srednjih šol. Nihče pa se ne vpraša, kakšen kader predava na teh kvazi fakultetah in kakšen kader so sposobni sproducirat. No, to mi v gospodarstvu vidimo takoj in vam kar povem. Kader, ki je ustvarjen na teh privatnih šolah je dober edino za vožnjo viličarja ali zlaganje na police v eni od trgovskih verig. Žal.
ODGOVORI
13 1
CenterDesno
16. 09. 2025 14.25
Žalostno ampak realno...
ODGOVORI
0 0
Valkidžija
16. 09. 2025 14.32
Vsi bi sedeli v fotelji in nihče ne bi fizično delal, potem pa se ti isti zgražajo da imamo preveč tujcev. Kdo drug pa bo opravil "navadna dela"
ODGOVORI
0 0
Pikaponca
16. 09. 2025 13.41
+8
Katastrofa kako se mehurijo, delijo funkcije vsega preveč ))
ODGOVORI
9 1
Pikaponca
16. 09. 2025 13.45
+11
In bolijo ter tulijo ni učiteljev jih je pa ko dreka v štali ali peska v Sahari )) Največje FIRME v Sloveniji Klinični center, RTV..potem pa so že univerze in Fakultete to groza Slovenija je grozna država ki drvi v realnost ..pravzaprav BANKRO in propad.. Ko se na eni univerzi nag-uzijo nihče noče na trg raje ustanovijo nov KOLHOZ univerzo..
ODGOVORI
11 0
galeon
16. 09. 2025 13.36
+15
Nimate profesorjev za vse. Torej bodo predaval kvaziji.
ODGOVORI
16 1
Julijann
16. 09. 2025 13.56
+6
Bodo. Eni že sedaj dobijo čez 13 jurjev na mesec. Bodo pa še malo več skakali, pa bo padlo 16 jurjev.
ODGOVORI
6 0
Podlesničar
16. 09. 2025 14.08
-1
Ti v življenju nisi videl profesorja... se jo končalo pri vzgojiteljici.
ODGOVORI
2 3
Smuuki
16. 09. 2025 14.35
Vsak izhaja iz sebe in svoje lastnosti pripisuje drugim. Tudi ti nisi izjema. Žal
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256