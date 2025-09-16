Slovenija bo dobila novo javno univerzo

Vlada je obiskala Dolenjsko in Belo krajino in ob tem sporočila novico – Jugovzhodna regija bo dobila javno univerzo. Vesel sem, da smo ravno danes simbolično v Novem mestu naredili naslednji korak za ustanovitev nove javne univerze s sedežem v Novem mestu. Dekanje, dekani in rektor so se dogovorili, da bodo sodelovali, zato smo lahko naredili ta korak, je dejal minister Igor Papič. Vlada je namreč potrdila besedilo vloge za akreditacijo. To pomeni uresničitev desetletnih želja te regije, saj se je prva pobuda za javno univerzo pojavila leta 1994.

Dolenjska je izredno močna gospodarska regija in zasluži si, da končno dobi eno skupno javno univerzo. Vlada se je zato odzvala na pobudo lokalne skupnosti, civilne družbe ter akademskega in gospodarskega okolja, je po seji vlade povedal minister Papič.