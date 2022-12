Vlada je odobrila nakup štirih manjših letal za gašenje, prvi dve bi lahko v Slovenijo pripeljali že do poletja. To bodo čisto prva letala za tak namen pri nas, z njimi bo gašenje učinkovitejše, odzivni čas pa krajši. Nova letala bodo manjša, a na podlagi izkušenj iz drugih držav so najprimernejša za obvladovanje velikih požarov, pravi obrambni minister.