Slovenija bo 'dvignila roko' za članstvo Palestine v Združenih narodih

"Slovenija bo skupaj s Francijo in Malto dvignila roko za to odločitev, v katero tudi iskreno verjame," je dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. "Mislimo, da je Palestini mesto v ZN in da ima tam pravico izpostavljati svoj glas," je dodal.

Gre za sredstvo pritiska in ozaveščanja o nujnosti končanja morije v Gazi, je dejal in pojasnil, da gre za multilateralni poskus, da se Palestini, ki je pridružena članica ZN, prizna status članice.

Na resolucijo je sicer v Varnostnem svetu mogoč veto, v tem primeru pa se bo odločanje oziroma postopek preselil v Generalno skupščino, je spomnil Volk.

O palestinski prošnji za sprejem v ZN je Varnostni svet Združenih narodov razpravljal v začetku tega tedna, nato se je razprava o tem preselila v stalni odbor Varnostnega sveta ZN za sprejem novih članic.

Generalna skupščina ZN lahko z dvotretjinsko večino sprejme nove članice le na priporočilo Varnostnega sveta, kjer mora pobudo podpreti najmanj devet od skupno 15 držav, nasprotovati pa ji ne sme nobena izmed petih članic s pravico do veta – ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija in Francija.

Pri sprejemu novih članic ZN v Varnostnem svetu ni bilo veta vse od leta 1976, ko so ZDA glasovale proti sprejemu Vietnama.

Leta 2011 v odboru za sprejem novih članic Palestina ni dobila zadostne podpore, je pokazalo kasnejše poročilo Varnostnega sveta Generalni skupščini. ZDA so bile proti in glasovanja v Varnostnem svetu potem niti ni bilo.

Slovenija je sicer med državami, ki napovedujejo priznanje Palestine. Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so konec marca ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznanja, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Strinjali so se tudi, da je nujno takojšnje premirje, brezpogojna izpustitev talcev ter hitro, obsežno in trajno povečanje humanitarne pomoči v Gazi.

Premier Robert Golob je po sprejetju skupne izjave poudaril, da gre za dvotiren proces – na eni strani naj bi šlo za politični proces vzpostavitve dveh samostojnih držav, na drugi strani pa za vzpostavitev nove vlade v Palestini.