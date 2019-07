Z izumi Instituta Jožef Stefan konec evropske odvisnosti od Kitajske?

Disprozij in terbij sta kemična elementa, ki bosta morda krojila tehnološko in politično prihodnost sveta, saj sta nujna za proizvajanje in uporabo elektrike. Ker ju pridobivajo le na Kitajskem, se mnogi bojijo, da bo Kitajska nadzorovala razvoj. Vendar pa na Institutu Jožef Stefan razvijajo tehnologije, ki bi Evropi lahko pomagale k precej večji samostojnosti.