Slovenija bo Hrvaški predala posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev

Na slovenskem obrambnem ministrstvu (Mors) so ob tem pojasnili, da časovnice predaj posmrtnih ostankov niso določili, saj bo najprej potrebno določiti protokol predaj.

Na tretji seji medvladne komisije za izvajanje sporazuma med slovensko in hrvaško vlado o urejanju vojnih grobišč so govorili tudi o sodelovanju pri evidentiranju, sondiranju in morebitnem ekshumiranju iz prikritih vojnih grobišč, kjer naj bi bile po zgodovinskih virih hrvaške žrtve.

Pogovarjali so se tudi o drugih aktualnih temah, povezanih z urejanjem vojnih grobov in grobišč tako v Sloveniji kot slovenskih na Hrvaškem, so še povedali na Morsu.