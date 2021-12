Slovenija bo kandidirala za nestalno članico Varnostnega sveta OZN

22. maja 2022 bo Slovenija obeležila 30. obletnico članstva v OZN. "V tem času si je izgradila ugled kredibilne, odgovorne, aktivne in prepoznavne članice, ki se dosledno zavzema za učinkovit multilateralizem ter redno izpolnjuje svoje obveznosti do OZN," so bo tem zapisali na notranjem ministrstvu. "Kandidatura v Varnostni svet dopolnjuje ambicije države, da aktivno vlogo ponovno prevzame tudi v najbolj izpostavljenem organu OZN," pravijo na ministrstvu ter ob tem dodajajo, da bo 30. letnica mednarodnega priznanja na simbolni ravni omogočila pospešeno mednarodno aktivnost z jasnim ciljem pridobiti čim širšo podporo mednarodne skupnosti za kandidaturo Slovenije.

Slovenija bo tako z izvolitvijo prispevala svoj delež odgovornosti za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti ter dodatno utrdila svoj ugled na zunanjepolitičnem področju. Ob tem pa bo pridobila tudi boljši vpogled v politike, stališča in interese ključnih mednarodnih akterjev ter sodelovala pri oblikovanju globalne agende, so prepričani. "V Varnostnem svetu bo Slovenija delovala kot povezovalni faktor in prispevala k njegovemu učinkovitejšemu delovanju," sporočajo z ministrstva.

"Poudarek naše kandidature temelji na iskanju konstruktivnih rešitev, ob spoštovanju mednarodnega prava kot najboljšega jamstva mednarodnega miru in varnosti, vključno z mehanizmi mirnega reševanja sporov ter spoštovanjem odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnih arbitražnih tribunalov," še pravijo.

Odločitev za najavo kandidature po njihovih besedah odraža usmeritve iz deklaracije o zunanji politik naše države ter iz prenovljenega strateškega dokumenta slovenske zunanje politike. Zaradi transparentnosti pa so bili o odločitvi glede kandidature obveščeni tudi mednarodni partnerji Slovenije.

Vzhodnoevropski regionalni skupini, v katero v okviru OZN sodi tudi Slovenija, v obdobju 2024–2025 pripada en nestalni sedež. Poleg Slovenije se zanj poteguje še Belorusija. Volitve v Varnostni svet bodo sicer potekale junija 2023.