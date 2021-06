Slovenija bo od Portugalske prevzela tudi okrevanje po pandemiji in širitev unije

Santos Silva je na skupni novinarski konferenci ministrov med veliko dosjeji, ki jih bo trenutno predsedujoča Portugalska čez natanko en teden predala svoji naslednici Sloveniji, izpostavil potrditev nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Tako kot Logar je izrazil pričakovanje, da bodo prvi načrti potrjeni že na julijskem zasedanju finančnih ministrov. Naloga Slovenije bo po besedah portugalskega ministra tudi pozorno spremljanje izvajanja teh načrtov v sodelovanju z Evropsko komisijo.

Drugi ključni dosje, ki ga Portugalska prepušča Sloveniji, pa je po besedah Santosa Silve širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Poudaril je, da je portugalskemu predsedstvu uspelo pripraviti prvi medvladni konferenci v pristopnih pogajanjih s Srbijo in Črno goro v okviru nove širitvene metodologije.

Zdaj pa je treba potrditi še pogajalska okvira za Severno Makedonijo in Albanijo, kar bo omogočilo začetek pogajanj z njima. Portugalski minister je izrazil prepričanje, da bo Sloveniji to uspelo. "Verjamem, da bo to velik uspeh slovenskega predsedovanja," je dejal.

Logar je glede širitve EU na Zahodni Balkan poudaril, da želi Slovenija kot predsedujoča Svetu EU spodbuditi razpravo o strateškosti Zahodnega Balkana. V ta namen bo oktobra organizirala tudi neformalni vrh EU – Zahodni Balkan. Med prednostnimi področji slovenskega predsedovanja je slovenski zunanji minister izpostavil še krepitev odpornosti unije na različne krize, konferenco o prihodnosti Evrope, zeleni prehod, migracije in vladavino prava.

Slovenija bo kot predsedujoča Svetu EU odigrala pomembno vlogo tudi pri vodenju konference o prihodnosti Evrope. Vodila jo bo na ravni državljanov EU in na najvišji politični ravni. Razprava na slednji se bo začela s 16. blejskim strateškim forumom v začetku septembra, na katerega je Logar povabil tudi portugalskega kolega. Ta je vabilo sprejel.

"Predsedujemo v odločilnem trenutku, ko Evropska unija sprejema pomembne svežnje glede zelene in digitalne prenove ter izgradnje njene odpornosti. Predsedovanje je priložnost, da okrepimo povezovanje znotraj sedemindvajseterice in znotraj institucij unije ter usmerimo razvoj v smeri inovativne in kreativne skupnosti, ki temelji na trajnostnem razvoju," je poudaril Logar.

Santosa Silvo sta danes sprejela tudi predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Udeležil pa se bo tudi petkove osrednje slovesnosti ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije in prevzemu slovenskega predsedovanja Svetu EU.