Slovenija bo na COP26 pristopila k trem izjavam glede prometa

Cilj ICAO in prihodnost sheme ICAO za izravnavo in zmanjšanje izpustov ogljika (CORSIA) je spodbujati globalne ambicije pri blažitvi podnebnih sprememb, zagotoviti okoljsko celovitost in preprečiti dvojno štetje z ustreznimi prilagoditvami pri vseh mednarodnih prenosih. "Zato mora biti vsak dolgoročni globalni cilj za mednarodno letalstvo resnično ambiciozen; in CORSIA je treba izvajati na svetovni ravni na najbolj učinkovit način," meni ministrstvo.

"Zaveda se izzivov globalnega boja proti podnebnim spremembam, kjer ima EU vodilno in proaktivno vlogo pri sprejemanju mednarodnih standardov za zagotavljanje čistega okolja ter zmanjševanje emisij toplogrednih plinov iz letalskega prometa," so dodali.

Slovenija v okviru EU in Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) pozdravlja vse napore, ki bodo privedli do razogljičenja letalskega prometa in prehod na ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050, pravijo na ministrstvu za infrastrukturo.

'Slovenija podpira krepitev globalnih podnebnih ambicij'

Kot je ločeno sporočil Ukom, je vlada danes na seji vladnega odbora za gospodarstvo sprejela tudi informacijo o nameravanem pristopu Slovenije k izjavi o ničelnih emisijah ladijskega prometa do leta 2050 ter o spodbujanju tranzicije k brezogljičnim osebnim in lahkim tovornim vozilom.

Kot navaja urad, se Slovenija skladno s strategijo razvoja prometa v Sloveniji do leta 2030 zavzema za preprečevanje, zmanjševanje in blaženje vplivov na okolje zaradi dejavnosti, povezanih s prometom. "Cilj strategije je zlasti zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, povezanih s prometom (prometni sektor je eden glavnih virov), in onesnaževanje ozračja. To bo doseženo s sklopom ukrepov glede navad v zvezi z mobilnostjo (premik k javnemu prevozu in okolju prijaznim načinom prevoza, npr. hoja in kolesarjenje) in izboljšanja tehnologije za vozila (učinkovitejša in čistejša)," je spomnil.

Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju med drugim zastavlja cilj, da Slovenija po letu 2025 omeji prvo registracijo osebnih in lahkih tovornih vozil kategorij M1 (osebna vozila do osem potnikov poleg voznika) in MG1 (terenska vozila kategorije M1) ter N1 (lahka tovorna vozila do 3,5 tone skupne mase), ki imajo po deklaraciji proizvajalca izpust ekvivalenta ogljikovega dioksida višji od 100 gramov na kilometer. Po letu 2030 je predvideno znižanje te meje za polovico.

Kot pravi vlada, Slovenija podpira krepitev globalnih podnebnih ambicij, saj bo le tako možno doseči cilje pariškega sporazuma skladno s poročilom Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC) glede omejevanja segrevanja ozračja na 1,5 stopnje Celzija.