Slovenija bo na zdravljenje in rehabilitacijo sprejela osem Palestincev

07. 11. 2025

STA
Slovenija bo na zdravljenje in rehabilitacijo sprejela osem Palestincev in prav toliko njihovih družinskih članov, je na četrtkovi seji odločila vlada. Njihovo evakuacijo v Slovenijo bo v začetku novembra izvedla Fundacija Danila Türka, ki je že lani sodelovala pri prevozu ranjenih palestinskih otrok iz Gaze.

Vlada je Palestini prek mehanizma EU na področju civilne zaščite zagotovila pomoč v obliki sprejema osmih palestinskih bolnikov in še osmih spremljajočih družinskih članov, so navedli v sporočilu za javnost.

Pomoč je vlada zagotovila na podlagi zaprosila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zaradi varnostnih in humanitarnih razmer v Gazi, ki je po več kot dveletni vojni med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom razdejana, humanitarne razmere pa ostajajo težke.

Uničenje v Gazi
Uničenje v Gazi FOTO: AP

Evakuacija bolnikov in njihovih družinskih članov v Slovenijo bo potekala prek Jordanije, njihov sprejem pa usklajuje Uprava RS za zaščito in reševanje v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite. Konec zdravljenja oziroma rehabilitacije bolnikov je predviden konec leta, ko bodo skupaj s spremljajočimi družinskimi člani zapustili Slovenijo.

Sklep vlade nima finančnih posledic za proračun, saj celotne stroške prevoza, namestitve in zdravljenja v Sloveniji nosi Fundacija Danila Türka, so še zapisali v sporočilu vlade.

Že oktobra lani je v Slovenijo na zdravljenje prispelo deset palestinskih otrok iz Gaze v sodelovanju s Fundacijo Danila Türka, ki sodeluje pri projektu rehabilitacije ranjenih palestinskih otrok.

palestina vojna slovenija pomoč zdravljenje
