Slovenija bo na zdravljenje in rehabilitacijo sprejela osem Palestincev

Pomoč je vlada zagotovila na podlagi zaprosila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zaradi varnostnih in humanitarnih razmer v Gazi, ki je po več kot dveletni vojni med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom razdejana, humanitarne razmere pa ostajajo težke.

Vlada je Palestini prek mehanizma EU na področju civilne zaščite zagotovila pomoč v obliki sprejema osmih palestinskih bolnikov in še osmih spremljajočih družinskih članov, so navedli v sporočilu za javnost.

Evakuacija bolnikov in njihovih družinskih članov v Slovenijo bo potekala prek Jordanije, njihov sprejem pa usklajuje Uprava RS za zaščito in reševanje v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite. Konec zdravljenja oziroma rehabilitacije bolnikov je predviden konec leta, ko bodo skupaj s spremljajočimi družinskimi člani zapustili Slovenijo.

Sklep vlade nima finančnih posledic za proračun, saj celotne stroške prevoza, namestitve in zdravljenja v Sloveniji nosi Fundacija Danila Türka, so še zapisali v sporočilu vlade.

Že oktobra lani je v Slovenijo na zdravljenje prispelo deset palestinskih otrok iz Gaze v sodelovanju s Fundacijo Danila Türka, ki sodeluje pri projektu rehabilitacije ranjenih palestinskih otrok.