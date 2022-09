Slovenija bo odpovedala pogodbo za nakup oklepnikov boxer

Odhajajočo vlado je pri podpisu memoranduma za to investicijo podprl tudi predsednik države in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor , ki je dejal, da z nakupom ne smemo več odlašati.

Vlada naj bi alternativo sicer našla že takoj po tem, ko je stekla revizija postopka. Namesto oklepnikov boxer bi lahko izbrala poljske oklepnike KTO rosomak, ki imajo po besedah strokovnjakov enako stopnjo zaščite pred izstrelki in dobre reference iz Afganistana, poleg tega pa so tudi cenejši.

Ministrstvo za obrambo bo moralo tako o prekinitvi pogodbe obvestiti Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) in do konca letošnjega leta pripraviti novo rešitev za oblikovanje zmogljivosti Slovenske vojske (SV), pri čemer naj bi z alternativno izbiro prihranili vsaj 400 milijonov evrov.

Golob po Toninovem podpisu: Normalen in dober gospodar ne bi povzročal gospodarske škode državi

Robert Golob je bil do poteze obrambnega ministra v odhodu kritičen. Kot je dejal: "Normalen in dober gospodar ne bi povzročal gospodarske škode državi." Takrat je tudi napovedal uporabo vseh pravnih sredstev. "Če povemo, da je naše stališče zelo jasno, da ne podpiramo tega nakupa zaradi spremenjenih okoliščin – kajti okoliščine so spremenjene v primerjavi z obdobjem, ko je bila ta odločitev o nakupu v preteklosti sprejeta – in bomo uporabili vsa pravna sredstva, da ta svoja stališča tudi uveljavimo, potem bi vsak normalen dober gospodar to upošteval in ne bi povzročal gospodarske in ekonomske škode svoji državi," je dejal.

Da je nakup boxerjev neracionalen, je že dalj časa opozarjala tudi Levica. Po podpisu memoranduma je Matej T. Vatovec dejal, da je nakup oklepnikov nelegitimen, ker bi morala vlada opravljati le še tekoče posle. V Levici so tako že maja ocenili, da obstajajo resne pravne podlage za to, da se posel, če bo ta uresničen, razveljavi. V Gibanju Svoboda, SD in Levici so se po Vatovčevih besedah strinjali tudi, da Slovenija vozil boxer ne potrebuje, še zlasti ne v času, ko se državljani srečujejo z visokimi cenami hrane, energentov in goriv. "Ta nakup je v tem hipu neracionalen in nepotreben. Nakopati dodatnih skoraj 400 milijonov evrov državnemu proračunu je samomor z vidika javnih financ," je poudaril maja.