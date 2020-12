Slovenija bo v pričetku prihodnjega leta dobila avtocestno policijo

Vse to bi se z novim, dodatnim nadzorom, ki ga poznajo v tujini že leta, lahko izboljšalo. "Verjamem, da bo prihajalo do manj prometnih nesreč in manj smrtnih žrtev ter da bo z avtocestno policijo res zagotovljena primarna varnost voznikov, pa tudi ostalih," zagotavlja Jernej Vrtovec , minister za infrastrukturo. Pripravljen je koncept oziroma predlog glede avtocestne policije, ki naj bi ga še letos podpisali Policija, Ministrstvo za infrastrukturo in Dars.

Nesreče, posledično pa tudi dolgi zastoji zaradi zaprtih delov avtocest – tudi po več ur. To po navadi gledamo na naših avtocestah ob nesrečah. Tudi zato avtocestna policija. Cilj je, da smo čim prej na kraju nesreče, pravijo na Darsu. "Reševanje nesreč traja predolgo, v ozadju so tudi zastoji. S temi ekipami bomo ta čas zmanjšali, da bo avtocesta odprta, vsaj en pas, in da ne bo tako velikih zastojev," pojasnjuje Ulrich Zorin .

"Dars ima namen v tem projektu sofinancirati Policiji določeno opremo in vozila ter nuditi podporo pri operativnem delu na avtocesti, ko bodo v pogonu,"pojasnjuje gospod Zorin.

Kakšnega mnenja pa so vozniki? "Prav se mi zdi, če ne drugega bo varnost malo večja," pove eden izmed njih, tudi drugi se z njim strinja:"So odseki, ko opaziš voznike, ki dejansko ne upoštevajo nobenih omejitev na cesti."Najbolj kritični so po ocenah Darsa odseki okoli Ljubljane in primorska avtocesta. Zato zagotavljajo, da bodo prav ti odseki najprej pokriti z enotami avtocestne policije.

Z naslednjim letom pa je tudi prehitevanje tovornjakov na avtocesti od Šentilja do Kopra prepovedano. "Tukaj se vedno postavlja vprašanje, kaj bo z nadzorom. In tukaj imamo odgovor skupaj s policijo in Darsom, to je avtocestna policija," še zaključuje Vrtovec.