'Ker se veliki med seboj ne razumejo, je več prostora za male'

Slovenija predsedovanje prevzema v času, ko je po svetu največ oboroženih spopadov po drugi svetovni vojni, največ izjemno resnih kriz: Ukrajina, Gaza, Sudan ... Varnostni svet je glede Gaze sprejel štiri resolucije. Resolucije so sprejete, niso pa implementirane. Zakaj ne? Odgovor je preprost, ker ni enotnosti in soglasja, da bi ostreje in odločneje zahtevali njihovo uresničevanje, pravi Žbogar.

Razprave o Gazi bodo tudi na dnevnem redu slovenskega predsedovanja. Kaj bodo skušali doseči? Kakšen bo slovenski prispevek? Prvi izziv je otroška paraliza, ki se je po 20 letih vrnila v Gazo, cepljenje se bo začelo in naša naloga bo, da ga bomo na terenu nadzorovali. Drugi cilj je premirje v Gazi, končanje trpljenja civilistov in otrok v Gazi: "Pričakujemo, da bo v septembru prišlo do premirja, sicer bo varnostni svet moral poseči in zahtevati to premirje od obeh strani." Tretjič pa: želimo pogled naprej, kako se bo Gaza urejala naprej, kdo bo državljanom zagotavljal osnovne storitve, varnost, obnovo in kakšna bo pri tem vloga Združenih narodov.