Slovenija bo pričela s postopki za priznanje Palestine kot neodvisne države

"O tej nameri je bila slovenska javnost obveščena že, ko je predsednik vlade dr. Robert Golob s kolegi premierji Španije, Irske in Malte v Bruslju ob robu marčevskega Evropskega sveta podpisal izjavo o priznanju Palestine takrat, ko bo priznanje prineslo pozitivne učinke za razmere v Gazi in ko bo trenutek najbolj primeren," so sporočili iz kabineta in pojasnili.

Vlada tako že pripravlja predlog o začetku postopka priznanja Palestine na način, "da bo priznanje prispevalo k doseganju dogovora o premirju v Gazi in izpustitvi talcev," so dodali in pozvali, da se morajo grozote v Gazi takoj končati, za kar da je potrebna takojšnja prekinitev izraelskih napadov na Gazo ter iskanje rešitev za pogajalsko mizo.

Prav tako vlada Republike Slovenije ostaja v stiku s podobno mislečimi državami, "vendar pa je odločitev o načinu in času priznanja suverena odločitev posamične države," so še dodali.