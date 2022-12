Slovenija bo sprejela 50 Sircev ali Afganistancev, registriranih kot beguncev

Ministrstvo za notranje zadeve bo v sodelovanju z Uradom vlade za oskrbo in integracijo migrantov do 31. januarja 2023 pripravilo izvedbeni načrt sprejema oseb iz Turčije, je vlada navedla v sporočilu.

Pri določitvi števila oseb so poleg migracijskih trendov in kriznih žarišč upoštevali predvsem bistvene statistične podatke o številu prosilcev za mednarodno zaščito in osebah s statusom mednarodne zaščite, integracijske zmogljivosti in pretekle izkušnje na področju preselitev in premestitev.

Za projekt bodo porabljena sredstva Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) v višini 75 odstotkov in sredstva proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov. Za vsako sprejeto osebo bo Slovenija iz sredstev AMIF prejela pavšalni znesek 10.000 evrov, so še navedli.

Podpora trajnim premestitvam in preselitvam

Sirski begunci že sedmo leto zapored predstavljajo prebivalstvo z največjimi svetovnimi potrebami po preselitvi, sledijo pa jim begunci iz Afganistana, kjer so se humanitarne razmere leta 2021 še poslabšale. Turčija ostaja največja država gostiteljica, z največjimi ocenjenimi potrebami po preselitvi na svetu. Sirski begunci predstavljajo več kot 92 odstotkov potreb Turčije, begunci iz Afganistana pa tri odstotke.

Evropska komisija v okviru Pakta o migracijah in azilu spodbuja države članice k aktivnemu preseljevanju. Tudi Slovenija je v razpravah na ravni EU večkrat podprla prizadevanja komisije v zvezi s trajnimi preselitvami in premestitvami.

Pri zasebnih nastanitvah s treh na šest mesecev

Vlada je na današnji redni seji izdala tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki bo objavljena v Uradnem listu RS.

Gre za skrajšano vsebinsko spremembo uredbe, ki določa, da lahko Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov denarno pomoč za zasebno nastanitev dodeli za šest mesecev oziroma za čas trajanja najemne pogodbe oziroma dogovora o uporabi nepremičnine, če je ta krajši od šestih mesecev.

Obdobje dodelitve se tako spreminja s treh na šest mesecev. Sprememba pomeni racionalizacijo postopkov priznavanja pravice do denarne pomoči za zasebno nastanitev, so še navedli.