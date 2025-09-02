Svetli način
Slovenija

Slovenija bo sprejela še nadaljnje ukrepe proti Izraelu

Cerklje na Gorenjskem, 02. 09. 2025 18.24 | Posodobljeno pred 4 minutami

A.K. , STA
Slovenija je dejavna na mednarodni ravni, med drugim prevzema vodilno vlogo v prizadevanjih za zaščito ljudi v Gazi, je po srečanju s premierjem Robertom Golobom na gradu Strmol povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Golob je napovedal, da bo Slovenija skupaj s še nekaj državami sprejela nadaljnje ukrepe proti Izraelu.

"Slovenija ima zelo pomembno in dejavno vlogo na mednarodni ravni," je povedal Costa, pri čemer je izpostavil predsedovanje Slovenije skupini sredozemskih držav MED9 in njeno nestalno članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov.

Med drugim je dejal, da Slovenija prevzema vodilno vlogo pri prizadevanjih za zaščito ljudi končanje vojne v Gazi. Pozdravil je tudi njena prizadevanja za rešitev dveh držav.

20. Blejski strateški forum
20. Blejski strateški forum FOTO: Bobo

Golob je medtem poudaril, da je stališče celotne slovenske vladajoče politike glede izraelskega ravnanja v Gazi enotno in da je bila Slovenija med prvimi evropskimi državami, ki je uvedla konkretne sankcije proti Izraelu.

"Te sankcije smo uvedli, ker je situacija, kakršna je v Gazi, nedopustna, nevzdržna ter spodjeda moralne temelje in vrednote, na katerih temelji Evropska unija in seveda tudi Slovenija. Za nas je nadaljevanje takšne situacije nekaj, česar si zahodni svet ne bi smel nikoli privoščiti," je poudaril.

Zato bo Slovenija vse države nagovarjala, da začnejo izvajati konkretne ukrepe, s katerimi bi pripomogli k zaustavitvi morije in humanitarne krize v Gazi, je dejal.

"Verjamem, da bomo lahko v naslednjih tednih v krogu podobno mislečih evropskih držav, pa tudi nekaterih izven Evrope uspeli izpeljati nekatere konkretne korake za pritisk na izraelsko vlado, da zaustavi to morijo in da začnemo počasi vračati mir na to področje," je še povedal.

Costa je v Sloveniji začel tritedensko turnejo po državah članicah unije. Z Golobom sta govorila tudi o ukrepih za okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva, trgovini, predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna EU in ruski agresiji na Ukrajino.

Predsednik Evropskega sveta, ki članice obiskuje v okviru priprav na prihodnja zasedanja Evropskega sveta, je dejal, da ga je premier seznanil s ključnima prednostnima nalogama Slovenije za prihodnje leto v okviru EU. To sta povečanje odpornosti in gospodarske konkurenčnosti.

Costa, ki se je iz Slovenije odpravil na Hrvaško, bo 20. oktobra skupaj z jordanskim kraljem Abdulahom tudi gost vrha MED9 v Portorožu, je napovedal premier.

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pujček
02. 09. 2025 19.59
Edino pravilno, pa sankcije Trumpu, Melaniji in Papežu. Ne Bojanu Papežu, on ma dobro vino.
ODGOVORI
0 0
natas999
02. 09. 2025 19.55
+1
ja pa ja še na Dolenjskem ne morejo
ODGOVORI
1 0
Slovenecsem
02. 09. 2025 19.53
+0
Golob nehaj delat sramoto Sloveniji.
ODGOVORI
1 1
galeon
02. 09. 2025 19.52
+1
Izraelce odstranit iz evropskega prvenstva košarke saj tam nimajo kaj iskati.
ODGOVORI
2 1
Po možganski kapi
02. 09. 2025 19.52
-2
Hvala Robiju in gospe Tanji Fajon,da živimo sedaj tako dobro.
ODGOVORI
0 2
Five -O
02. 09. 2025 19.51
+2
Naj gre na RK po makarone golube
ODGOVORI
2 0
marker1
02. 09. 2025 19.49
+2
Kaj ko bi se bolj trudili za lastno ljudstvo, ki vas je izvolilo? Ni vas izvolilo, da se vtikate v tuje probleme. Kaj nas brigajo težave v tuji še nepriznani državi? Zakaj se razmetava naš denar za tuje probleme?
ODGOVORI
2 0
anko46
02. 09. 2025 19.49
-1
Čez luko pa bomo orožje za Izrael šlo. Čista politična farsa. Levi ali desni, vsi za nič
ODGOVORI
0 1
HardKore
02. 09. 2025 19.49
+3
Rešujte rajši Sloveniji, ban da trikrat preplačana!
ODGOVORI
3 0
natas999
02. 09. 2025 19.47
+1
dejmo Slovenijo še bolj v d..k tlačit dokler so še na oblasti
ODGOVORI
1 0
Grickoficko
02. 09. 2025 19.34
+4
Kaj mamo mi s tem? Plače dvignite da si lahko novga audia kupim
ODGOVORI
4 0
JApajaDAja
02. 09. 2025 19.03
+4
ne vem,če ima pravico solirati v imenu slo naroda,v našo škodo.,
ODGOVORI
6 2
Slovener
02. 09. 2025 18.49
+2
Ma kakšne lepe fotografije z Bleda, nasmejani, lepi, spočiti,vsi zadovoljni. A jih ni lepo videt ?
ODGOVORI
4 2
