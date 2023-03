Slovenija bo Ukrajini dobavila mobilni laboratorij za vzorčenje vode

Vlada je ministrstvom za obrambo, zunanje in evropske zadeve ter okolje, podnebje in energijo naročila, naj izvršijo nakup in dobavo laboratorija. Ta so se nato dogovorila, da bo predajo laboratorija ukrajinskim oblastem uredilo obrambno ministrstvo.

Mobilni laboratorij predstavlja transportno vozilo oblike furgon z vgrajeno opremo za prevoz in analizo vzorcev. Opremljen je z vso potrebo opremo za vzorčenje podzemnih, površinskih kopalnih voda in pitne vode ter omogoča analizo osnovnih kemijskih in mikrobioloških parametrov po standardiziranih analitskih metodah, je sporočilo obrambno ministrstvo.

V roku 24 ur je možna ocena, ali je voda ustrezna za pitje, umivanje, kopanje ali drugo rabo. Prednost mobilnega laboratorija je predvsem v tem, da se analitika lahko izvaja praktično kjer koli, brez transporta v oddaljene laboratorije in tudi tam, kjer je infrastruktura omejena.

Oprema laboratorija je bila skrbno izbrana, je enostavna za uporabo in jo Agencija Republike Slovenije za okolje že več let uspešno uporablja pri izvajanju monitoringov voda v skladu z veljavno zakonodajo. Nabava opreme je bila usklajena z ukrajinskim ministrstvom, pristojnim za vode, so še sporočili po današnji seji vlade.