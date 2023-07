Slovenija bo ukrajinskim beguncem letos namenila slabih 40 milijonov evrov

Nekateri so se medtem že vrnili domov, za številne pa je to za zdaj še nemogoče, zato si skušajo pri nas vzpostaviti, kolikor je mogoče, običajno življenje. Imajo pravico do začasnega prebivanja, nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev, zdravstvenega varstva, dela, izobraževanja, denarne pomoči in združevanja družine.

Lani smo zabeležili več kot 15.000 oseb, ki so zaprosile za mednarodno ali začasno zaščito, med njimi je bilo več kot 8000 oseb, predvsem žensk in otrok, ki so v begu pred vojno v Ukrajini zatočišče poiskali v Sloveniji.

Slovenija je v preteklem letu pokazala solidarnost do ljudi, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem ter beguncem omogočila dostop do različnih oblik pomoči in podpore ter s tem podprla uspešno integracijo in vključevanje v lokalna okolja.

Na Uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov so za 24ur.com povedali, da so lani za namen Ukrajine porabili 17.084.851 evrov, letos do prejšnjega tedna pa 17.070.073,07 evra.

Začasno zaščito za ukrajinske begunce v Sloveniji je slovenska vlada uvedla kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja lani, in sicer za začetno obdobje enega leta, torej do 4. marca letos. Na podlagi odločitve Evropske komisije se je vlada nato odločila začasno zaščito samodejno podaljšati še do 4. marca 2024. Ustrezno odločitev je sprejela konec lanskega leta.

Za kaj vse gre denar?

Največji stroški so denarna pomoč, denarna pomoč za zasebno nastanitev, zdravstvene storitve, stroški, povezani z nastanitvijo in oskrbo državljanov Ukrajine, ki imajo priznano začasno zaščito in živijo v nastanitvenih centrih, so še povedali na uradu za migracije.

Državljani Ukrajine so bodisi kot prosilci za mednarodno zaščito ali ostali, ki so zaradi vojnih razmer vstopili v Republiko Slovenijo, upravičeni do nujnega zdravstvenega varstva, ki ga uveljavljajo z dokazilom o začasni zaščiti. Državljan Ukrajine se najprej (v roku treh dni od prihoda) zglasi na Policiji, kjer predloži svoj osebni dokument in zaprosi za začasno zaščito. Policija vlogo in morebitna dokazila posreduje upravni enoti, na območju katere bo prosilec za začasno zaščito nastanjen. Ta podatke preveri in osebi izda izkaznico osebe z začasno zaščito, s katero lahko oseba uveljavlja nujno zdravstveno varstvo.

Oseba z začasno zaščito uveljavlja tudi pravico do izobraževanja z izkaznico osebe z začasno zaščito. Do izdaje izkaznice osebe z začasno zaščito uveljavljajo svoj status z odločbo, s katero jim je priznana začasna zaščita. Slovenski vzgojni izobraževalni sistem temelji na vključujočem pristopu (v kontekstu čim hitrejšega vključevanja v vrtce in reden pouk) pri uresničevanju pravic otrok, učencev in dijakov priseljencev do izobraževanja ter skrbi za njihovo socialno vključenost v vsakodnevno življenje dežele, kamor so se zaradi različnih razlogov preselili.

Razseljene osebe iz Ukrajine, ki imajo priznano začasno zaščito, imajo prost dostop na trg dela. To pomeni, da se v Sloveniji lahko zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani, delodajalcem pa ob njihovi zaposlitvi ni treba pridobiti delovnega dovoljenja. Državljani Ukrajine imajo ob vstopu na trg dela vse pravice in obveznosti, kot jih imajo ostali aktivni iskalci zaposlitve.

Osebe s statusom začasne zaščite so na podlagi Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb upravičene tudi do denarne pomoči ali žepnine. Denarna pomoč se določi v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka po naslednjih merilih: za prvo odraslo osebo oziroma vlagatelja 100 odstotkov, za vsako naslednjo odraslo osebo v družini 70 odstotkov, za otroka do 18. leta starosti 30 odstotkov, za mladoletno osebo brez spremstva 100 odstotkov. Mladoletnim osebam, ki so v Republiki Sloveniji s samo enim od staršev, se denarna pomoč poveča za 30 odstotkov osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Do žepnine so upravičene osebe z začasno zaščito, ki so nastanjene v nastanitvenem centru in so brez dohodkov ter drugih prejemkov in zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati. Urad za oskrbo in integracijo migrantov dodeli žepnino osebam z začasno zaščito na podlagi podpisane izjave, da so brez dohodkov in drugih prejemkov, ter zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Slovenije dolžni in zmožni preživljati. Pravico do žepnine pridobijo s prvim dnem naslednjega meseca po tem, ko so bili nastanjeni v nastanitvenem centru. Žepnino urad izplačuje mesečno za tekoči mesec, znaša pa 30 odstotkov osnovnega zneska minimalnega dohodka.