Slovenija bo v dogovoru z Nemčijo Ukrajini donirala 28 tankov

Slovenija v Ukrajino pošilja 28 tankov M-55 S. Najverjetneje gre za starejše tanke M-55 S, saj so novejši v uporabi. V zameno za donacijo bomo od Nemčije prejeli 40 transportnih vozil, gre za 35 težkih 8x8 nakladalnih tovornjakov in pet težkih 8x8 vodnih cistern za izgradnjo srednje bataljonske skupine, vozila pa bodo služila tudi za zaščito in reševanje.

Dogovor o zamenjavi tankov za tovornjake sta sklenila nemški kancler Olaf Scholz in slovenski premier Robert Golob. Nemci, ki svojih oklepnikov ne želijo poslati na bojišče v Ukrajino, so nam sprva za zamenjavo ponujali starejše oklepnike, a se je Slovenija raje odločila za nakladalne tovornjake in vodne cisterne. V premierjevem kabinetu so poudarili, da je bil dogovor sprejet v duhu solidarnosti z ukrajinskim narodom, ki se sooča z rusko agresijo in da bo ta krožna izmenjava okrepila tudi obrambno sodelovanje med državama.

Vozila HX 8x8 nudijo boljšo terensko mobilnost, so vzdržljiva in zanesljiva tudi na najtežjih terenih. Predstavljajo ključen element logistične flote in nudijo podporo misijam doma in v tujini. Ocenjena vrednost enega tovornjaka na trgu je okoli pol milijona evrov.

Tank M-55 S

Tanki M-55 S, ki jih Slovenska vojska skladišči, so bojna gosenična vozila z reaktivnim oklepom in močno oborožitvijo, namenjena uničevanju nasprotnikove žive sile, oklepnih in drugih bojnih vozil. Gre za nadgradnjo tanka T-55, ki so ga razvili konec druge svetovne vojne, služil pa je kot glavni bojni tank Sovjetske zveze. Jugoslavija je te tanke predelala in jih preimenovala v M-55.

Pred meseci sta se državi sicer pogovarjali tudi o možnosti, da bi Slovenija v Ukrajino poslala svoje tanke M-84. Slovenija je prvo resno donacijo Ukrajini namenila junija letos, in sicer 35 oklepnih pehotno amfibijskih vozil. Vozila BVP M80A so bila dolga leta spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke, dekonzervacija pa je trajala več tednov. V zameno za donacijo je Slovenija od ZDA prejela precejšen dobropis, ki ga naj bi uporabila za opremo, ki jo potrebuje pri svojem delovanju.

Obrambni minister Marjan Šarec je pred dnevi sporočil, da Slovenija odstopa od nakupa oklepnikov boxer. Revizija posla je namreč pokazala, da vlada nekdanjega premierja Janeza Janše ni ravnala ekonomično, posledično pa je izbrala najdražjo možno varianto. Šarčevo ministrstvo bo zdaj iskalo drugo, bolj smotrno rešitev za oblikovanje zmogljivosti srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona. V igri naj bi bili poljski oklepniki KTO rosomak.