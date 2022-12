'Slovenija bo vedno podpirala varstvo in spoštovanje človekovih pravic po svetu'

Pravice, zapisane v deklaraciji, pripadajo vsem, ne glede na raso, vero, lokacijo ali katerokoli drugo okoliščino, so spomnili. Vse so tudi enako pomembne, naj bodo to državljanske, politične, ekonomske, socialne ali kulturne pravice, izpostavljajo Združeni narodi.

Svetovna zdravstvena organizacija ob tem poudarja, da je temeljna človekova pravica vseh ljudi tudi zdravje. "Brez zdravja za vse ni dostojanstva, svobode in pravičnosti. Pravica do zdravja pomeni zagotavljanje dostopa do cenovno dostopne in kakovostne zdravstvene oskrbe vsem in povsod," so zapisali na spletni strani.

Na težave pri dostopu do zdravstvenih storitev je opozoril tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot je naštel, številni nimajo izbranega osebnega zdravnika, otroci z motnjami v duševnem zdravju so zaradi pomanjkanja strokovnjakov ostali brez ustrezne obravnave, čakalne vrste so nerazumno dolge, varovani oddelki v institucijah so prezasedeni.