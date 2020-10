Slovenija bo za razvoj obetavnih cepiv namenila 2,5 milijona evrov

Zagotovitev varnih, učinkovitih in kakovostnih cepiv po čim bolj ugodnih cenah

Evropska komisija je 22. 6. 2020 objavila sporočilo, ki se nanaša na pospešitev razvoja, proizvodnje in uvedbe cepiv proti covidu, s katerim je predlagan skupen pristop EU v pogajanjih s predstavniki proizvajalcev obetavnih cepiv. V sporazumu je zajeto tudi področje''Sporazumi za vnaprejšnji nakup v okviru instrumenta predhodnega javnega naročila," kjer je navedeno, da bo Evropska komisija finančno podprla proizvajalce obetavnih cepiv in s tem pospešila razvoj in povečala proizvodno zmogljivost izbranih proizvajalcev cepiv. Namen strategije je, da se prebivalcem EU zagotovi varna, učinkovita in kakovostna cepiva po čim bolj ugodnih cenah, v čim krajšem možnem času ter enakopravno in enakomerno preskrbo s cepivi pod enakimi pogoji in v enakih časovnih obdobjih, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje.

23. 7. 2020 je vlada sprejela sklep, s katerim med drugim podpira pristop k skupnim aktivnostim na ravni EU. Te pomenijo bistveno večjo pogajalsko moč v pogajanjih s predstavniki proizvajalcev cepiv in posledično doseganje ugodnejših pogojev preskrbe s temi cepivi po najnižjih možnih cenah, ki bodo dostopna vsem državam članicam EU, kot če bi se vsaka članice EU sama pogajala ter pospešitev razvoja, proizvodnje in uvedbe cepiv proti covidu, s katerim je predlagan skupen pristop EU, saj je zainteresirana za sodelovanje v skupnih aktivnostih držav članic EU, pod vodstvom Evropske komisije, namenjenih za pripravo skupnega javnega naročila za nabavo varnih, učinkovitih in kvalitetnih cepiv proti virusu covid takoj, ko bodo dostopna na trgu EU.