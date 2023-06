Slovenija bo za sistem protizračne obrambe odštela slabih 200 milijonov evrov

Ne gre zgolj za Slovenijo, gre za krepitev protizračne obrambe po vsej Evropi – jasno, predvsem v luči vojne v Ukrajini.

Slovenija bo, po naših informacijah, najprej kupila eno baterijo sistema Iris-T. Ta v osnovi vključuje tri komponente, vse bazirane na nemških osemkolesnikih MAN. Taktično-operativni center, radar in štiri lanserje. Operativni center je opremljen z računalniki za nadzor izstrelkov in spremljanje dogajanja na bojišču. Tovornjak z radarjem pa nadzoruje nebo. Letala in helikopterje lahko zazna že na 120, raketne izstrelke pa na 60 kilometrov.

Potem so tu še lanserji z raketami. Znotraj ene baterije sodijo štirje tovornjaki, vsak je naložen z osmimi raketami, ki lahko dosegajo tarče do 40 kilometrov daleč in do 20 kilometrov visoko.

Slovenija bo za vse našteto plačala nekaj manj kot 200 milijonov evrov. Pri čemer nas bo že vsaka raketa stala okrog 1,2 milijona evrov. Država pa naj bi si v prihodnje želela vsaj še enega, če ne dveh takšnih sistemov.