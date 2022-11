Slovenija bo za Ukrajince podaljšala začasno zaščito do marca 2024

Notranji ministri držav članic Evropske unije, ki skupaj gostijo več milijonov beguncev iz Ukrajine, ki so se v EU zatekli pred rusko agresijo, so se na zasedanju 14. oktobra s komisijo strinjali o podaljšanju začasne zaščite za ukrajinske begunce do marca 2024. To jim omogoča podporo pri iskanju namestitve ter dostop do zdravstvene oskrbe, izobraževanja in evropskega trga dela.