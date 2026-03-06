Slovenija bo zaprosila za mednarodno pomoč pri evakuacijah

Države med seboj lahko delijo proste sedeže na evakuacijskih letih in drugih oblikah prevoza.

Slovenija bo zaprosila za mednarodno pomoč EU v obliki sofinanciranja stroškov evakuacijskih prevozov, je vlada sprejela na dopisni seji. Zaprosilo bo izvedla Uprava za zaščito in reševanje.

Države si namreč v okviru sodelovanja med državami v EU medsebojno zagotavljajo pomoč pri evakuacijskih letih in drugih oblikah prevoza. To poteka tako, da si lahko delijo proste sedeže na evakuacijskih letih in drugih oblikah prevoza, so sporočili z ministrstva za obrambo.

V primeru delitve sedežev je možno prek mehanizma EU na področju civilne zaščite uveljavljati stroške sofinanciranja evakuacijskih prevozov do višine 75 odstotkov, če država tujim državljanom ponudi najmanj 30 odstotkov prostih sedežev, so še pojasnili.

Vlada je na današnji seji sprejela tudi predlog za pridružitev Republike Slovenije Razširjenemu delnemu sporazumu o upravnem odboru Posebnega sodišča za zločin agresije proti Ukrajini.