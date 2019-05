Slovenija boljša kot Danska v boju proti transmaščobam

Slovenija omejila količine trans maščob za vsa živila

Primer Slovenije je v Ženevi predstavil doktor Igor Pravstz Inštituta za nutricionistiko. "Države se odstranjevanja trans maščob lotevajo na zelo različne sisteme. Medtem ko so se ponekod kot primeren ukrep pokazala priporočila in samozaveze živilske industrije, takšen ukrep povsod ni bil učinkovit. V ZDA in Kanadi so se zato odločili prepovedati uporabo delno hidrogeniranih maščob (ki so vir trans maščob v živilih), medtem ko se evropske države pretežno odločajo za mejne vrednosti količine trans maščob v živilih," pojasnjuje Pravst in dodaja, da je bila takšna tudi odločitev v Sloveniji, kjer je bila zakonodaja pripravljena še posebej ambiciozno. "Ministrstvo za zdravje je ob polni podpori stroke za izhodišče uporabilo danski model, šlo pa je še korak naprej. Medtem ko na danskem zakonodajna omejitev količine trans maščob velja le za živila, ki so naprodaj potrošnikom, v Sloveniji omejitev velja tudi za živila v veleprodaji. Na ta način se bistveno zmanjšuje možnost, da bi manj ozaveščeni proizvajalci živil pri proizvodnji še naprej uporabljali ceneno delno hidrogenirano maščobo," je pojasnil Pravst.

Potem ko je pred nedavnim omejitev trans maščob v živilih podprla tudi Evropska komisija, ostaja to javno-zdravstveno vprašanje še vedno odprto v mnogih državah izven EU, še opozarja Pravst.