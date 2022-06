Slovenija brez celovite statistike o kršitvah pravic tujih delavcev

V tej luči ne preseneča, da so na Zavodu RS za zaposlovanje lani zabeležil rekordnih 54.000 vlog za delovna dovoljenja in soglasja za enotno dovoljenje, letos pa jih bo po napovedih še več.

Največ tujcev v Slovenijo še vedno prihaja iz BiH, sledijo delavci iz Srbije, Kosova in ostalih držav nekdanje Jugoslavije. "Delavcev iz ostalih držav je bistveno manj, največ jih prihaja iz Ukrajine, Ruske federacije, Kitajske," so nedavno za STA našteli na zavodu in opozorili, da je lani prišlo do občutnega priliva delavcev iz Turčije, ki opravljajo dela na večjih projektih, kot sta druga cev karavanškega predora in drugi tir Divača-Koper.

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki je bil že večkrat noveliran, sicer predvideva več zaščitnih pogojev, ki jih mora delodajalec izpolniti, da lahko zaposli tujca. Med drugim poteka preverjanje, ali je v stečaju oz. v postopku likvidacije, ali izplačuje plače in prispevke, ali ima davčni dolg, ali aktivno posluje, ali ima podjetje ustrezno registrirano, ali ima ustrezno sklenjene pogodbe o zaposlitvi in ali prostega delovnega mesta ne more zapolniti domači kandidat.

Inšpektorji so ugotovili tudi deset kršitev zakona o čezmejnem izvajanju storitev ter osem kršitev po zakonu o delovnih razmerjih v delu, ki se nanaša na sklepanje pogodb za določen čas s tujci, in 39 kršitev tega zakona v delu, ki določa obvezne sestavine pogodb o zaposlitvi delavcev, ki jih delodajalec napoti v tujino.

Na Inšpektoratu RS za delo so že večkrat pojasnili, da ločenih evidenc za kršitev pravic tujih delavcev ne vodijo, posebej spremljajo le kršitve zakona o zaposlovanju in delu tujcev oz. zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Lani je bilo kršitev po tem zakonu 28, od tega jih je bilo največ, 20, povezanih s tem, da tujci niso opravljali dela, za katero je bilo izdano soglasje oz. dovoljenje.

Nezakonite odjave iz zavarovanja in prekomerno delo

V Delavski svetovalnici izpostavljajo, da je obseg kršitev pravic tujih delavcev še vedno velik. Zelo veliko je nezakonitih odjav iz socialnega zavarovanja, vztrajajo prekomerna količina opravljenih ur dela, neurejena evidenca ur in izjemno slabo urejeni pogoji varnosti in zdravja pri delu.

Da je stanje resno, po njihovih navedbah dokazuje tudi te dni razkriti primer izkoriščanja delavcev v podjetjih Marinblu in Selea na Kozini, kjer so zaposleni - Slovenci in tujci - delali 12 in več ur dnevno, opisan je bil celo primer 40-urnega delovnega dne. Pri tem so bili ves čas pod kamerami, indijski delavci pa so bili nastanjeni kar v poslovnem obratu.

Delavska svetovalnica se zato zavzema za spremembe zakona o evidentiranju delovnega časa in zakonov, ki se dotikajo Inšpektorata RS za delo, tako da se inšpektorjem zagotovi vsa potrebna pooblastila. Prav tako so naklonjeni kadrovski okrepitvi inšpektorata, pozivajo pa tudi k boljšemu sodelovanju policije, tožilstva, inšpektorata za delo in Finančne uprave RS.