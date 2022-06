Slovenija Bruslja ni obvestila o uvedbi nadzora na mejah zaradi covida-19

Revizorji Evropskega računskega sodišča so pregledali vseh 150 uradnih obvestil držav članic o kontrolah na notranjih mejah, ki so jih Evropski komisiji predložile med marcem 2020 in junijem 2021. Kar 135 se jih je nanašalo izključno na pandemijo covida-19. Ob tem se je jasno pokazalo, da obvestila niso vsebovala zadostnih dokazov o tem, da so bile mejne kontrole res skrajni ukrep ali da so bile sorazmerne in časovno omejene, so sporočili.