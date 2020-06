Slovenija do konca lanskega leta še ni implementirala vseh Grecovih priporočil

Glede na podatke z 31. decembra lani je bila Slovenija med državami, ki so prejele največ priporočil Greca. Največ (37) jih je prejela Turčija, sledijo Grčija (25), Severna Makedonija (25), Armenija (24), Bosna in Hercegovina (23), Poljska (22), Azerbajdžan (21), tik za Slovenijo pa so še Avstrija (20), Belgija (19), Bolgarija (19) in Estonija (19).

Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco) v svojem letnem poročilu izpostavlja, da je Slovenija do konca lanskega leta v celoti implementirala 14 od skupno 21 priporočil. Še pet priporočil je Slovenija deloma implementirala, dve pa ostajata neimplementirani. Poleg Slovenije je še 13 držav, ki do konca lanskega leta še ni implementiralo vseh Grecovih priporočil.

Konec lanskega leta je bila Slovenija med deseterico držav, ki so implementirale največ Grecovih priporočil, ki se nanašajo na poslance, sodnike in tožilce. Le Finska in Norveška sta implementirali vsa Grecova priporočila. Med državami z visokim odstotkom implementiranih priporočil Greca so še Velika Britanija, Švedska, Estonija, Sloveniji pa sledijo še Bolgarija, Azerbajdžan, Islandija in Združene države Amerike, izhaja iz poročila.

Slovenija, skupaj z Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Ciprom, Češko, Dansko, Nemčijo, Italijo, Malto, Portugalsko, Srbijo, Slovaško, Španijo in Turčijo, je bila konec lanskega leta med 14 državami, ki niso v celoti implementirale še nobenega priporočila Greca glede preprečevanja korupcije med poslanci.

Finska, Norveška in Švedska pa so bile edine države, ki so v celoti izpolnile priporočila Greca glede sodnikov. Slovenija je izpolnila 75 odstotkov priporočil Greca na tem področju.

Slovenija je tudi med državami, ki so implementirale največji delež Grecovih priporočil glede tožilcev (89 odstotkov priporočil). V celoti so jih implementirale Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Irska, Malta, Nizozemska, Norveška, Švedska, Švica in Velika Britanija, še kaže poročilo Greca.