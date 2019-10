Slovenija dobila 76 novopečenih policistov

Poklic oziroma delo policista se povezuje z oznakami zahtevno, stresno, naporno …, saj morajo naloge opravljati v vseh mogočih razmerah in vremenskih pogojih ter se velikokrat znajdejo v nevarnosti ali so celo napadeni. Ob vseh herojskih podvigih pa nimajo niti zavidljive plače. Najnižja povprečna neto plača policista – povprečni plačilni razred 25,6 – je januarja 2019 znašala 1.090 evrov. Zato nas je zanimalo, kako mladi sprejmejo vse to in kljub vsemu zakorakajo v policijske vode?

76 študentov Višje policijske šole je danes uradno zaključilo dvoletno šolanje, kjer so ob teoretičnih znanjih osvojili tudi praktične in socialne veščine. Danes so torej postali policisti, že jutri pa bodo zasedli svoja delovna mesta na enotah in začeli skrbeti za varnost državljanov.

Taja Ozebek, ki je bila nad študijem navdušena, se je na primer za ta poklic odločila, ker jo veseli dinamično policijsko delo, predvsem pa delo z in med ljudmi. "Med študijem se mi nobena stvar ni zdela tako težka, da je ne bi mogla premagati. Tudi moški so nas, dekleta, dobro sprejeli. Odgovornosti se na začetku še ne zavedaš. To pride postopoma, še posebno zdaj, ko smo zares stopili v policijske vrste. Kar pa se tiče plač – s tem se nismo nikoli obremenjevali in me osebno nikoli ni motilo. Tega poklica se ne opravlja zaradi denarja, ampak z dušo in srcem," je svoj vidik izpostavila Ozebkova.

Podobno razmišlja Jure Kosten. Policijski poklic je zanj časten, razgiban, prav tako ga pritegne delo z ljudmi. Ob tem se zaveda, da je tako fizično kot psihično naporen. Preden se je odločil, da si nadene uniformo, se je pozanimal, kakšni so pogoji dela, kakšna je plača in v kaj se spušča. "Mislim, da smo se vsi o vsem kar dobro pozanimali in večina med nami zagotovo ni šla v ta poklic zaradi plače in podobnih stvari, ampak zaradi poslanstva, častnega dela in svojih osebnih interesov, motivacij, ki jih imamo, da bomo nosili uniformo," je izpostavil.