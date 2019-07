Slovenija dobila nekdanje veleposlaništvo SFRJ v Gvajani

Kot so danes sporočili z MZZ, so pooblaščeni predstavniki držav naslednic podpisali resolucijo, ki predstavlja nadaljnji korak pri reševanju kompleksnega vprašanja delitve nepremičnin nekdanje skupne države v svetu. Glede na ostanke kvot, ki posamezni naslednici pripadajo po sporazumu v posameznih regijah, se je naslednicam po letu 2012 ponovno uspelo dogovoriti o medsebojni razdelitvi več nepremičnin.

Slovenji je pripadla dodatna nepremičnina v obliki nekdanjega veleposlaništva SFRJ v Georgetownu v Gvajani, pripadlo pa ji bo tudi nekaj umetniških del iz nekdanjih nepremičnin SFRJ.

Na ministrstvu za zunanje zadeve ob tem ocenjujejo, da je bil sestanek konstruktiven in uspešen ter da je državam naslednicam uspelo doseči napredek k dokončni implementaciji priloge B sporazuma o vprašanjih nasledstva.

Slovenija je doslej v okviru nasledstva prejela in prevzela več diplomatsko-konzularnih predstavništev nekdanje SFRJ, med drugim v Washingtonu, Celovcu, Milanu, Rimu, Brasilii, Sao Paulu, Rabatu, Bamaku in Dar es Salaamu. Prevzela je tudi vrsto umetniških del slovenskih avtorjev, ki so bila na predstavništvih nekdanje Jugoslavije v tujini. Prav tako je prejela delež od skupne prodaje nepremičnin nekdanje SFRJ, med drugim v New Yorku in Tokiu.