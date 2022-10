Ali se zavedate, da ste v eni od petih najlepših dežel na svetu?

National Geographic je nedavno izdal svoj težko pričakovani seznam Best of the World 2023, ki vključuje tudi našo alpsko, zeleno deželo hribov in gora Slovenijo. Znašla se je v kategoriji Narava, družbo iz Evrope pa ji delata še Škotsko višavje in portugalski Azori. Na NG so jo označili kot eno izmed podcenjenih destinacij, ki si zasluži vsakega obiska v letu 2023. To je še en triumf našega turizma, ki pa ni le posledica lepe narave. Tako uspešni smo zato, ker znamo tudi držati skupaj, vsaj v turizmu.

Seznam vključuje 25 navdihujočih in manj obiskanih destinacij za prihodnje leto, ki skrivajo kraje, polne čudes ter podpirajo lokalne skupnosti in ekosisteme. Globalni uredniki so države razdelili v pet kategorij: skupnost, narava, kultura, družina in pustolovščina.

icon-expand Pogled na Jalovec s Slemenove špice FOTO: Shutterstock

"Gastronomska pot po Sloveniji povezuje kakovostno hrano, zelene turistične destinacije z oznako Slovenia Green, prelepe razgibane pokrajine ter lahke in zahtevnejše kolesarske poti"

Slovenija, ki je splošno priznana vodilna država v trajnostnem turizmu, je seveda dobila svoje mesto v kategoriji Narava, v okviru svoje sedem let stare Zelene sheme pa je "zakuhala številne okolju prijazne izlete," piše National Geographic. Sedaj je na voljo še nova magična točka: Pot Slovenia Green Gourmet Route. Atraktivna gastronomska 11-dnevna pot je namenjena specifično za kolesarje.

"Kolesarji lahko dosežejo veliko oddaljenih krajev in odkrijejo, da bo vsaka krava dala edinstven sir," pravi Jan Klovara, eden od razvijalcev poti. Pot se razteza po vsej državi, od prestolnice Ljubljane skozi dolino Soče z njenimi alpskimi razgledi do kraške planote, posejane z jamami, ter vzdolž reke Drave in Save.

icon-expand Slap Rinka FOTO: Shutterstock

Kolesarji se lahko odpravijo po varnih podeželskih cestah, preden sedejo na večerjo v restavracijo z Michelinovo zvezdico, v Štanjelu lahko poskusijo pršut in poskusijo žlahtno kapljico vrhunskih vin v Goriških Brdih, vinogradniškem kmetijskem okolišu, znanem tudi kot slovenska Toskana. Vsi obiskovalci so vabljeni, da sledijo načrtovani poti ali jo prilagodijo svojim interesom in apetitom.

Tako piše National Geographic o Sloveniji: Slovenija, ki jo krasi osupljiva pokrajina od Alp do Jadrana, je pravi raj za ljubitelje narave. Pridružite se nam pri odkrivanju tega srednjeevropskega bisera, od njegovih osamljenih ledeniških dolin in apnenčastih jam do penečih se slapov in draguljem podobnih jezer. Raziščite očarljivo Ljubljano in srednjeveške gorske zaselke ter poskusite hrano in vino ene od prihajajočih kulinaričnih destinacij na celini.

"Uvrstitev Slovenije med 25 navdihujočih destinacij sveta za leto 2023 in med osem izbranih evropskih destinacij National Geographica pomeni pomembno okrepitev prepoznavnosti Slovenija kot ena vodilnih trajnostnih turističnih destinacij na svetu National Geographic kot ena najbolj prepoznavnih in vplivnih blagovnih znamk, specializiranih za naravo, doživetja narave in potovanja, z dosegom več kot pol milijarde sledilcev na družbenih omrežjih dosega cilj občinstvo bolj zahtevnih gostov, ki iščejo edinstvena doživetja v neokrnjeni naravi. In to so gostje, ki jih želimo nagovoriti," so izjavo direktorice Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak navedli na uradni spletni strani slovenia.info.

icon-expand Juliana Trail FOTO: Mitja Sodja

Ni prvič, da se je Slovenija znašla na listi National Geographica. Marca 2017 je Slovenija prejela nagrado National Geographic World Legacy Award v kategoriji Destination Leadership in že s tem uspešno postavila temelje za eno najbolj trajnostnih destinacij na svetu. Seznam Best of the world 2023 je ustvarila globalna uredniška ekipa National Geographic Traveler, ki vse leto raziskuje o navdihujočih destinacijah ter jih predstavi svojemu milijonskemu občinstvu. V letu 2023 je poudarek na doživetjih, ki vljučujejo tudi izobraževalno noto, denimo v kategoriji Narava, kamor je vključena tudi Slovenija, slabi doživetja v divjem, neokrnjenem, slikovitem okolju, navaja slovenia.info.

Seznam National Geographica "Best of the world 2023": NARAVA: Škotsko višavje; Bocvana; Slovenija; Narodni park Big Bend, Teksas; Azori KULTURA: Apijeva pot, Italija; Busan, Južna Koreja; Longmen Grottoes, provinca Henan, Kitajska; Egipt; Charleston, Južna Karolina AVANTURA: Nova Zelandija; Choquequirao, Peru; Utah; avstrijske Alpe; Razkrit nacionalni park, Mehika SKUPNOST: Dodekanez, Grčija; Milwaukee, Wisconsin; Alberta, Kanada; Laos; Gana DRUŽINA: Trinidad in Tobago; San Francisco, Kalifornija; Kolumbija; Manchester, Velika Britanija; Švica

V Sloveniji imamo precej čudovitih in magičnih krajev, ki na vsakemu turistu pustijo poseben pečat. Od sprehoda po soteski Vintgar, do gastronomskih užitkov in vinskih pokušanj v Goriških Brdih, pa vse do zgodovinskih spominov po sledeh soške fronte v Dolini Soče. Pokrajina navduši vsakega športnika in mu ponudi različna doživetja "od smučanja v Alpah, pohodništva po skalnatih grebenih, vožnje s kajakom po divjih rekah, kolesarjenja po strnjenih gozdovih ali plezanja po kraških apnenčastih pečinah," pojasnjuje National Geographic.

icon-expand Soča-3 FOTO: Jošt Gantar