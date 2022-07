Slovenija dobila svojo festivalsko reprezentanco

Festival, ki se prične še preden prideš v Laško

Festival Pivo in cvetje Laško je najstarejši in največji slovenski glasbeni dogodek, ki bo med 15. in 17. julijem potekal na ulicah Laškega. Da bi bilo doživetje še posebej zabavno pa se festivalsko dogajanje letos prične že na pisanem romanju po poteh do Laškega. Predstavniki reprezentance bodo množice letos nagovarjali, da združijo trajnost in kreativnost in se v Laško pripeljejo s kolesi, vlakom, ali celo peš - od glave do pet odeti v cvetje.

Kdo so reprezentanti in kako resno se pripravljajo na romanje?

Jana Morelj je v sklopu festivala že prepešačila od Ljubljane do Laškega, Rok Marguč je na pristanišče prideskal s sosednjega hriba kar po travi, selektor Dejan Dogaja pa že dva meseca s posebnim festivalskim kolesom širi nabor kolesarjev, pohodnikov in tekačev, ki bodo v mesto pod Hum prispeli v vrhuncu dogajanja. Miha Deželak je pripravljalno kolesarsko pot do Laškega že odpeljal, medtem ko je Jernej Damjan šele pričel z okraševanjem svojega kolesa.

Cene Prevc in Jerneja Brejc sta s pripravami pričela v Planici in se ogrevata za obisk trampolin odra Poskočni gams", legendarni napadalec NK Maribor Marcos Tavares pa si je svoj reprezentančni dres zagotovil s pivovarsko-spretnostnim preizkusom.