'Slovenija dobila zelo nepomemben resor, Hrvaška veliko bolje unovčila svoje karte'

"Naša naloga je, da naš komisar naredi optimalno delo in naredi vse v skladu s pričakovanji, drugih resorjev in držav pa ne bi komentiral," je še ponovil.

"Odločitev o sestavi komisije je suverena odločitev predsednice komisije, nima smisla, da bi to komentiral,"je še dejal Šarec in izrazil prepričanje, da je von der Leynova razdelila resorje,"kot je ocenila, da je prav, kot je menila, da je optimalno".

"Tukaj gre za neke vrste krizni menedžment, pod to se šteje tudi humanitarna pomoč, civilna zaščita, se pravi pomoč ljudem v nesreči, ob krizah. Slovenija je znana po tem, da ima dober sistem zaščite in reševanja, je znana po tem, da v krizah, ki zadenejo prebivalstvo, zelo dobro reagira, od nas se učijo tudi drugi. Verjamem, da bo slovenski komisar na tem področju lahko veliko pripomogel," je dejal Šarec.

Po mnenju Erjavca gre za pomemben resor

Po besedah obrambnega ministra Karla Erjavca gre za resor, ki v okviru EU skrbi za hiter in učinkovit odziv na raznovrstne krize, kot so v prvi vrsti naravne in druge nesreče, ki so spričo globalnega segrevanja vse bolj pogoste in ogrožajoče. Poleg tega skrbi tudi za odzive na teroristične in kibernetske grožnje, ki postajajo vse bolj pereč evropski in tudi globalni varnostni problem.

Po Erjavčevih ocenah je Slovenija na tem področju naredila velik korak naprej, imamo zelo razvito prostovoljno gasilstvo in druge zaščitno-reševalne službe, ki so del tega sistema. "V te sestave je vključenih veliko državljanov in državljank Slovenije. Bodoči komisar Lenarčič bo imel v slovenskih izkušnjah zagotovo dobro zaslombo," je prepričan minister.

Da je to pomemben resor, po njegovem mnenju kaže tudi proračun, s katerim razpolaga. Iz njega se črpajo sredstva za pomoč državam, ki jih prizadenejo takšne ali drugačne naravne in druge nesreče, terorizem in kibernetski napadi. Naloga komisarja bo po Erjavčevih navedbah učinkovito upravljanje s temi sredstvi ob naravnih in drugih nesrečah v okviru EU in tudi drugje po svetu.

Potočnik: Resor ima ključno vlogo pri oblikovanju boljšega sveta

Prvi evropski komisar iz Slovenije Janez Potočnik je v odzivu na razdelitev resorjev ocenil, da resor za krizno upravljanje morda ni ravno tisti, ki ga je Lenarčič omenjal med želenimi, ima pa ključno vlogo pri oblikovanju boljšega sveta.

Evropska unija je največji humanitarni igralec na svetu, je poudaril Potočnik. Humanitarni fond za letošnje leto so na primer v Bruslju po podatkih Evropske komisije zastavili pri 1,6 milijarde evrov, kar je desetkrat več kot leta 2015.

Lenarčič bo odgovoren tudi za koordiniranje odzivov na naravne nesreče, kar bo zaradi podnebne krize čedalje pomembnejše, je še prepričan Potočnik. "Vsi resorji so pomembni, zato tudi obstajajo in v vsakem je mogoče pustiti pomemben oseben pečat,"je še ocenil Potočnik, ki je bil v prvem komisarskem mandatu pristojen za znanost in raziskave, v drugem pa za okolje.

Brgleza skrbi, da bo za demokracijo 'odgovorna' Hrvatica

Na izbor von der Leynove so se odzvali tudi slovenski evropski poslanci. "Odločitev pozdravljam, saj je upravljanje s krizami in humanitarno pomočjo dobra izbira, saj ima Lenačič kot preizkušen diplomat nedvomno vse potrebne izkušnje in znanje. Sloveniji posredno odpira priložnosti, da okrepi svojo vlogo na mednarodnem parketu," je na Twitterju zapisala evropska poslanka iz SD Tanja Fajon.